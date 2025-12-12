Prima pagină » HOROSCOP » Zodiile care trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Mesajele astrelor pentru: Vărsător, Capricorn, Balanță și Săgetător

12 dec. 2025, 08:29, HOROSCOP
Zodiile care trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Mesajele astrelor pentru: Vărsător, Capricorn, Balanță și Săgetător
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Aceste zodii trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Află mesajele transformatoare din partea astrelor, ce anume trebuie să lași în urmă și ce schimbări te așteaptă.

Vărsător

Vărsătorii sunt atât de obișnuiți să îi ajute pe ceilalți încât uită de ei. Își dau seama însă că rudele îi mai sprijină, ci îi storc de energie. Că pasiunile loe par mai degrabă obligații. Că relațiile și-au pierdut profunzimea care îi facea să creadă în ele.

Astrele spun că e momentul să evadeze din rutină, să încerce lucruri noi și să vadă ce li se potrivește cu adevărat. Să facă primul pas, deoarece lumea abia așteaptă să descopere ce pot deveni.

Capricorn

Fără săși dea seama, Capricornii s-au ținut singuri pe loc, dar imaginea omului în care vor să se transforme e chiar în fața lor. Ei știu de mult timp că trebuie să renunțe la hainele trecutului, la lucrurile care nu îi mai reprezintă. Să nu se mai ascundă de cine sunt cu adevărat. Astrele spun că e momentul săși revendice autenticitatea și să o poarte cu mândrie.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Balanță

În viața Balanțelor e ceva complet dezechilibrat, iar ele încearcă să forțeze să funcționeze. Poate e munca, orașul, relația. Dar adevărul e că ele sunt problema. Ele trebuie să găsească un loc al lor, acea relație în care nu trebuie să se mai prefacă.

Săgetător

Săgetătorii au fost mereu maestri ai reinventării, însă undeva, pe drum, rușinea acumulată din comnetariile altora le-au tăiat elanul. Au început să se teamă de schimbare, de versiuni noi ale lor. Însă stagnarea aceasta îi apasă mai mult decât orice critică. E timpul pentru o nouă aventură, pentru un nou scop. Dacă sufletul lor o cere, să o facă. Să încerce lucruri npi, căci intuiția lor a fost și rămâne cea mai bună busolă.

Cele mai noi