Culmea ironiei. Unul dintre protestatarii #rezist a fost scăpat de pușcărie tocmai de Curtea de Apel București. Tânărul, condamnat pentru trafic de droguri

13 dec. 2025, 18:06, Justiție
Pe rețelele de socializare circulă sâmbătă povestea lui Nectarie, un tânăr care anul trecut a fost condamnat de către Tribunalul București la 6 ani de închisoare pentru trafic de droguri, iar la începutul acestui an, Curtea de Apel București (CAB) i-a redus sentința la 3 ani cu suspendare. Practic, Nectarie nu face o zi de pușcărie după decizia CAB, însă, el, în mod ironic, protestează în scandalul justiției, adică și împotriva instanței care l-a salvat de pușcărie.

„În geacă roșie este Nectarie. La fel ca noi toți, Nectarie vrea o reformă a justiției. Aici drumurile noastre se despart pentru că vrem reformă din motive diferite.

Eu vreau reformă pentru a nu mai vedea procese lungi, acuzații cu artificii și prescrieri pe ușa din dos.

Nectarie este supărat pe justiție pentru că l-a condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de stupefiante. Da. Nici eu nu am crezut că în spatele figurii de călugăr persecutat se ascunde un Pablo Escobar ieșit din pubertate.

Adevărul este că atunci când un copil cade în patima stupefiantelor nu este nicio diferență dacă vânzătorul de moarte arată ca Toto Riina sau ca Mister Bean”, a scris pe Facebook jurnalistul Mihai Belu.

Tânărul traficant a primit 3 ani cu suspendare

Potrivit portalului de instanțe, L. C. Nectarie nu va face pușcărie, pentru că la începutul acestui an, CAB i-a redus pedeapsa la 3 ani cu suspendare.

„Condamnă inculpatul L. CONSTANTIN NECTARIE, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată (3 acte materiale din datele de 14.09.2023, 21.09.2023 ?i 07.03.2024). Înlătură menţiunea privind executarea pedepsei în regim de detenţie”, se arată în decizia definitivă a CAB, din ianuarie 2025.

Trebuie să muncească în folosul comunității

Tânărul este obligat să presteze muncă în folosul comunității:

„Inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor sau Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti”, se mai arată în decizia instanței.

Cele mai noi