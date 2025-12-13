Prima pagină » Actualitate » După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”

După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”

13 dec. 2025, 18:15, Actualitate
După ce judecătoarea activistă Sorina Marinaș a schimbat textul protestului pe Justiție iar USR și tabăra Rezist au preluat demersul – procurorii DNA – semnatari ai demersului, încep să bată în retragere, spunând că ei n-au susținut decât ideea inițială de solidaritate din magistratură. Nu susțin protestele și nici cererile acestora de demitere a diverșilor șefi de instituții, după ce mișcarea a fost acaparată de partidele politice, respectiv USR. În acest caz se află procurorul Cosmin Hălălău, șeful Serviciului de Cooperare Internațională din DNA. Procurorul este unul dintre cei 25 de semnatari din DNA ai protestului inițial, de solidarizare cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu. După ce a văzut că demersul a fost schimbat, procurorul Cosmin Hălălău a stat astăzi de vorbă cu Gândul.

De la documentarul Recorder și până în prezent, câteva lucruri s-au schimbat:

 Gândul a avertizat de mai bine de 1 săptămână, de dinaintea lansării documentarului, că activiștii din Justiție fac presiuni pe lângă președintele Nicușor Dan de schimbare a legilor Justiției în perspectiva acaparării Parchetului General și DNA.

După ce Gândul a arătat scandalul dintre magistrați de pe Forumul Judecătorilor, generat de schimbarea mesajului inițial al protestelor, procurorul șef serviciu al DNA, Cosmin Hălălău a bătut în retragere.

„Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Pentru că și eu tot asta am susținut, am susținut pe cei doi judecători și acesta era textul inițial. Sper să revină textul inițial, asta este ideea”, spune procurorul Hălălău într-o discuție cu ziarul.

Procurorul Hălălău declară că al a susținut doar demersul inițial de solidaritate cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, o solidaritate de breaslă în rândul magistraților.

Susțin demersul inițial, aș vrea să se revină la textul inițial. Cam asta este ideea. Acum scopul a fost mult lărgit, nejustificat, având în vedere că atunci când te solidarizezi cu o idee – totul este să rămână acea idee nu să fie schimbată din mers”, mărturisește Hălălău.

Procurorul povestește că el s-a înscris pe listele judecătoarei Sorinei Marinaș printr-un link care circulă pe Facebook, având în vedere discuțiile din sistemul judiciar.

Întrebat despre proteste, dacă le susține, procurorul DNA Cosmin Hălălău spune că ele au ajuns să fie politizate. Nici cererile protestelor – de schimbări la șefiile ÎCCJ, DNA, MJ – la care participă reprezentanți USR și susținători ai premierului Bolojan – nu sunt sunt susținute de procurorul Hălălău.

„Este o problemă politizată, nici nu am dreptul și nici nu vreau să comentez ce spune un partid politic. Este un demers al unui partid politic și nu pot să comentez. Am semnat un demers prin care mă solidarizez cu cei 2 judecători, în ideea de a nu fi cercetați disciplinar în cauze în care nu e cazul să fie cercetați…Atât. Nu pot comenta ceva ce este susținut de un partid politic”, spune procurorul Hălălău.

Protestul inițial al judecătoarei activiste Sorina Marinaș a fost semnat de 25 din cei peste 160 de procurori DNA. Pe listă, în dreptul DNA – sunt însă trecuți și procurori care activează la EPPO/ Codruța Koveși – o altă semnatară a protestului, și foști procurori DNA, în prezent pensionari speciali.

