13 dec. 2025, 18:14, Actualitate
În România i se cere demisia, în America este premiat. Cătălin Predoiu primește Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Reformele în justiție, apreciate de foștii ambasadori ai SUA

Într-un context extrem de tensionat în România – reamintim că, după publicarea documentarului Recorder, s-a cerut demisia ministrului de Interne –  Cătălin Predoiu a primit Premiul Internațional pentru Serviciu Public în cadrul Galei Alianța 2025, organizată la Washington. Vorbim despre un eveniment dedicat consolidării parteneriatului dintre România și Statele Unite. 

 Evenimentul a inclus dezbateri pe teme esențiale precum afaceri, securitate și cultură, funcționând mai degrabă ca o platformă de networking pentru liderii interesați de promovarea relațiilor bilaterale.

Foștii ambasadori ai SUA, aprecieri în legătură cu reformele făcute de România în justiție

Organizatorii galei de la Washington au premiat, printre altele, reformele făcute în justiție. Acestea, spun ei, au contribuit esențial la întărirea statului de drept, la modernizarea sistemului judiciar și, implicit la consolidarea parteneriatului strategic româno-american.

Mai mult, premiul reflectă progresele în domeniul independenței justiției și a luptei împotriva corupției, două dintre lucrurile blamate în ancheta Recorder, documentar care a stârnit muulte controverse și a publicat un adevărat scandal în peisajul justiției din România.

Mark Gitenstein, fost ambasador SUA în România, a apreciat contribuția lui Cătălin Predoiu de-a lungul parcursului său profesional. Premiul i-a fost înmânat de Mark Gitenstein, care a ținut un discurs în care a vorbit despre activitatea lui Cătălin Predoiu, potrivit informațiilor stiripesurse.ro.

„Uneori, mă gândesc că România are cu adevărat nevoie de zece oameni precum Cătălin Predoiu. Întotdeauna m-am gândit, dacă am putea avea zece ca ei, am putea schimba țara asta într-un minut. Ceea ce a făcut Cătălin prin codul de guvernare corporativă a dat putere consiliului de administrație și investitorilor externi, încurajând companiile să obțină acces la informații pentru a descoperi unde se află corupția și pentru a o elimina, iar pentru asta îi datorăm o recunoștință externă”, a precizat fostul ambasador al SUA.

Ministrul Predoiu, discurs despre importanța relației strategice cu Statele Unite pentru securitatea României

La rândul său, Cătălin Predoiu a vorbit despre importanța relației strategice cu Statele Unite pentru securitatea României.

„Relația din ce în ce mai puternică cu Statele Unite este esențială pentru securitatea României, pentru interesele noastre naționale, pentru liniștea și securitatea cetățenilor români. Acest parteneriat trebuie permanent dezvoltat și menținut, având contacte și dialog permanent la toate nivelurile și cred că asta este o datorie a fiecărui operator politic român”, a declarat vicepremierul Cătălin Predoiu.

Recorder pare că i-a ridicat mingea la fileu lui Nicușor Dan pe terenul justiției

Președintele Nicușor Dan a reacționat și el la materialul Recorder despre corupția din interiorul sistemului de justiție. Liderul de la Cotroceni a precizat că situația prezentată în investigația jurnaliștilor va fi analizată, iar vinovații vor fi pedepsiți tot de sistemul de justiție. (Materialul integral AICI)

Reamintim că portalul de investigații Recorder.ro a publicat marți seara un documentar despre situația justiției din România, cu o zi înainte ca Curtea Constituțională să ia o decizie privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea.

