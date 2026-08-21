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Zodia care va rămâne însărcinată până la finalul anului 2026, potrivit astrologului Cristina Demetrescu

Zodia care va rămâne însărcinată până la finalul anului 2026, potrivit astrologului Cristina Demetrescu
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Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, după data de 18 august, tabloul astrologic însă să se schimbe. Astfel, unele zodii lasă în urmă o etapă complicată, altele au șansa unor transformări majore în viața personală, iar pentru semnele de foc dragostea poate deveni chiar una dintre sursele prin care își recapătă energia. O zodie poate rămâne însărcinată până la finalul acestui an, potrivit protv.ro.

Este vorba, deci, de zodia Rac, pentru care dragostea, familia și copiii rămân în prim-plan. Astfel, nativii din zopdia Racului sunt printre cei pentru care Cristina Demetrescu a indicat un context favorabil în viața personală în 2026.

Astrologul a vorbit despre dragoste, căsătorii, copii și bucurii, iar pentru unele femei poate fi vorba despre apariția unei sarcini. Apoi, pentru alți nativi, una dintre marile realizări ale anului poate fi căsătoria.

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