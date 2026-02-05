Prima pagină » HOROSCOP » Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”

05 feb. 2026
La Vorbește lumea, Cristina Demetrescu a prezentat horoscopul pentru prima săptămână a lunii februarie, o perioadă marcată de evenimente astrale importante, cu impact asupra deciziilor, relațiilor și zonei financiare.

Săptămâna începe sub influența unei Luni Pline în zodia Leu, care aduce mai multă strălucire, curaj și dorință de afirmare. Energia acestei perioade îi încurajează pe oameni să nu renunțe atunci când lucrurile devin mai dificile și să își susțină ideile cu mai multă voință și creativitate.

Uranus își reia mersul direct în zodia Taur

Un moment astral important are loc pe 3 februarie, când Uranus își reia mersul direct în zodia Taur. După o perioadă de instabilitate și haos în plan financiar, urmează câteva luni în care pot fi făcute ajustări, reorganizări și clarificări legate de bani, valori și siguranță materială.

Relațiile cu ceilalți necesită mai multă diplomație, iar intrarea lui Mercur în zodia Pești, spre finalul săptămânii, aduce intuiție, inspirație și empatie, dar și riscul unei ușoare lipse de concentrare, afirmă astrologul.

Leul

Nu numai că am intrat în luna iubirii, dar începem săptămâna sorbind dintr-un pahar plin, datorită Lunii Pline din zodia Leu.

Este o energie bună, care adaugă strălucire, poveste și un pic de vrajă acestei săptămâni. S-ar putea să o ținem așa o lună, pentru că, în general, o Lună Plină ne influențează mai mult timp.

Este foarte important să luăm decizii în această săptămână, să știm ce vrem și să înțelegem că, dacă lucrurile sunt mai grele, nu înseamnă că trebuie să renunțăm. Trebuie să adăugăm un plus de voință, să fim mai creativi și mai generoși.
Cu Luna Plină, dacă la fiecare curge cornul abundenței și avem de unde să dăm, cumva totul se întoarce

Încă o veste bună este că pe 3 februarie, adică mâine, Uranus își încetează retrogradarea în zodia Taur – zodia banilor. Fiind o planetă imprevizibilă, retrogradarea a adus mult haos în buzunarele oamenilor și în bugete, mici sau mari.

Are timp până pe 26 aprilie, cam trei luni, să intre în linie dreaptă, înainte de a ieși din Taur după șapte – opt ani, pentru a face puțină ordine sau măcar să înțelegem cum ne adaptăm unei perioade încă pline de neprevăzut.

În această săptămână trebuie să ne reglăm relațiile cu ceilalți, indiferent despre ce tip de relații vorbim: mai cu vorbă bună, mai cu diplomație.

La finalul săptămânii, Mercur, planeta mentalului, va intra în zodia Pești. Nu retrogradează încă, mai avem până atunci, dar ne poate face mai visători, mai inspirați, mai buni și mai iertători – dar și mai zăpăciți. Avem nevoie de mai multă concentrare.

Piramida de planete în semne de apă ne poate pune în postura de detectivi particulari: îi analizăm pe ceilalți, dar și noi putem fi „spionați”. Oamenii devin mai curioși și, de unde nu primesc informații, le caută din alte surse, încheie Cristina Demetrescu.

