08 feb. 2026, 11:08, Știri externe
Iranul amenință că nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici măcar în caz de „război”. „Desfășurarea lor militară în regiune nu ne sperie”

Șeful diplomației iraniene a asigurat, duminică, în cadrul unui forum la Teheran, că Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului, nici în cazul unui „război”, relatează BFMTV.

Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului, obiectul unui litigiu cu Statele Unite, „chiar dacă ni se impune un război”, a declarat oficialul iranian, la două zile după negocierile privind un acord nuclear cu Washingtonul.

„Iranul a plătit un preț foarte mare pentru programul său nuclear pașnic și pentru îmbogățirea uraniului”, a subliniat Abbas Araghchi în cadrul unui forum la Teheran.

„De ce insistăm atât de mult asupra îmbogățirii (uraniului) și refuzăm să renunțăm la ea chiar dacă ni se impune un război? Pentru că nimeni nu are dreptul să ne dicteze cum să ne comportăm”, a insistat diplomatul, care a avut vineri o discuție în Oman cu emisarul american Steve Witkoff.

Desfășurarea militară americană în Golf „nu ne sperie”, a asigurat șeful diplomației iraniene

„Desfășurarea lor militară în regiune nu ne sperie”, a spus Abbas Araghchi, a doua zi după vizita emisarului lui Donald Trump pe portavionul american Abraham Lincoln, în regiunea Golfului.

„Suntem un popor diplomat, suntem și un popor războinic, dar asta nu înseamnă că noi căutăm războiul”, a adăugat domnul Araghchi în cadrul unui forum organizat la Teheran.

Într-o declarație adresată, vineri noapte, reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One, președintele Trump a adoptat un ton optimist cu privire la negocierile din Oman, numind discuțiile „foarte bune” și spunând că Iranul își dorește „foarte mult” să încheie o înțelegere cu Statele Unite.

„Am avut discuţii foarte bune despre Iran. Iranul pare că vrea foarte mult să ajungă la un acord. Trebuie să vedem care este acel acord. Dar cred că Iranul pare că vrea foarte mult să încheie un acord”, a spus preşedintele la bordul avionului Air Force One, vineri.

„Avem o mare armada şi o flotă mare care se îndreaptă în direcţia aceea, va ajunge acolo destul de curând. Aşa că vom vedea cum va funcţiona asta”, a adăugat preşedintele SUA.

El le-a mai spus reporterilor că săptămâna viitoare vor avea loc noi discuţii despre Iran.

„Ne vom întâlni din nou la începutul săptămânii viitoare şi ei vor să facă un acord, Iranul, şi ar trebui să vrea să facă un acord. Ei ştiu consecinţele dacă nu o fac. Dacă nu fac un acord, consecinţele sunt foarte dure”, a spus Trump.

Trump a avertizat din nou asupra consecințelor dacă nu se ajunge la un acord și a reiterat că Iranului nu trebuie să i se permită să dețină arme nucleare.

