Prima pagină » HOROSCOP » Singura zodie care va avea 3 luni de protecție divină și va întoarce banii cu lopata. Este cel mai norocos nativ

Singura zodie care va avea 3 luni de protecție divină și va întoarce banii cu lopata. Este cel mai norocos nativ

06 feb. 2026, 10:20, HOROSCOP
Singura zodie care va avea 3 luni de protecție divină și va întoarce banii cu lopata. Este cel mai norocos nativ

Urmează 3 luni de protecție divină pentru o singură zodie, începând cu data de 15 februarie 2026. Acest nativ va intra într-o perioadă cu momente de bun augur și va putea beneficia nu doar de noroc în planul financiar, ci și de împlinire sufletească. Pentru acest nativ, lucrurile se vor așeza încet și sigur, iar Universul ar părea că le întinde o mână de ajutor.

Veștile sunt de bun augur pentru această zodie care va traversa o perioadă sclipitoare, între 15 februarie și 25 aprilie 2026. Universul îi va călăuzi pașii și, într-un mod surprinzător, nativul va reuși să îndeplinească dorințe și să aibă noroc în planul financiar. Este cea mai norocoasă zodie a perioadei.

Nativul Taur primește protecție divină în următoarele 3 luni

Cel mai norocos nativ este Taur. Începând cu data de 15 februarie 2026, nativul va trece peste un prag energetic puternic și va intra în „era” lui. După ce a întâmpinat blocaje și a făcut eforturi considerabile, Taurul va fi recompensat. Planetele se vor alinia pentru el, iar următoarele 3 luni sunt anunțate a fi benefice.

Nativul Taur se poate bucura de stabilitate și protecție în plan personal, urmând o perioadă cu noroc la bani. Nu va întâmpina pericole majore, în următoarele luni, iar mulți nativi vor simți o liniște interioară pe care nu au mai trăit-o de foarte mult timp. Grijile legate de sănătate sau bani par să dispară, scrie BZI.

De altfel, pentru nativii Taur intuiția va juca un rol important, mai ales în zona financiară. Unele dintre persoanele născute sub acest semn zodiacal ar putea avea șansa de a câștiga bani și din alte surse neașteptate. În altă ordine de idei, pentru unii dintre nativii Taur ar putea fi vorba și despre vești favorabile în planul profesional. Și anume, ar putea beneficia de o mărire de salariu sau ar putea primi bonusuri.

Noroc uriaș pentru nativul Taur

La orizont se poate întrezări și un nou proiect care ar putea aduce un venit consistent pentru acest nativ. Urmează o perioadă care nu ar trebui irosită, susțin astrologii, mai ales că va fi traversată de momente cu iubire, bucurie și împlinire personală. Unii dintre nativii Taur ar putea să își găsească „jumătatea”, până în aprilie 2026, iar momentele de iubire vor veni natural.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate
09:16
Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate
HOROSCOP Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”
15:34
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
18:08, 04 Feb 2026
Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
HOROSCOP Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
15:23, 03 Feb 2026
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
HOROSCOP Urmează o perioadă de coșmar pentru aceste două zodii. Efectele vor fi imediate
13:25, 02 Feb 2026
Urmează o perioadă de coșmar pentru aceste două zodii. Efectele vor fi imediate
HOROSCOP Zodia care scapă în sfârșit de singurătate în 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV
16:45, 01 Feb 2026
Zodia care scapă în sfârșit de singurătate în 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor: care sunt problemele menționate de autorități
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea recordurilor: Succesul niciodată nu este al unui singur om
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce materia trece dintr-o stare în alta?
SPORT Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții”
11:30
Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții”
VIDEO Dan Dungaciu: „Guvernarea de la București va deveni și mai strâns unită. Poveștile lor nu mai au nicio valoare, toți au fost parte din conspirație”
11:30
Dan Dungaciu: „Guvernarea de la București va deveni și mai strâns unită. Poveștile lor nu mai au nicio valoare, toți au fost parte din conspirație”
ARTĂ Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
11:30
Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
FLASH NEWS Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”
11:26
Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”
GALERIE FOTO Accident bizar la Cluj. Cine era, de fapt, șoferul care a intrat cu mașina în Noodle Pack
11:19
Accident bizar la Cluj. Cine era, de fapt, șoferul care a intrat cu mașina în Noodle Pack
OPINIE Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”
11:17
Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe