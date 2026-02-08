Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe generalul rus Alekseyev la Moscova a fost reținut. Cine este și unde i-au dat de urmă serviciile rusești

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat, duminică dimineața, că l-a identificat și reținut, în Dubai, pe individul care a încercat să ucidă un înalt oficial al Ministerului Apărării din Rusia, în urmă cu două zile, la Moscova, relatează Tass.

Un complice al acestuia a fost, de asemenea, reținut, iar un altul, o femeie, ar fi reușit să fugă în Ucraina, a declarat FSB pentru TASS.

Potrivit FSB, Dubaiul l-a extrădat în Rusia pe atacatorul Lyubomir Korba, un cetățean rus, născut în 1960, care l-a împușcat, vineri, la intrarea într-o clădire rezidențială din Moscova, pe generalul Vladimir Alekseyev.

„Cu asistența partenerilor din Emiratele Arabe Unite… [el] a fost reținut în Dubai și predat părții ruse”, a declarat serviciul de securitate.

Vineri, mai multe focuri de armă au fost trase asupra generalului-locotenent Vladimir Alexeyev într-o clădire rezidențială de pe autostrada Volokolamskoe din nord-vestul Moscovei.

Anchetatorii ruși au declarat că suspectul a fugit de la locul faptei.

Presa din Rusia relata, sâmbătă, că general-locotenentul Vladimir Alekseev, care a supraviețuit în mod miraculos tentativei de asasinat de la Moscova, a ieșit din comă și este acum capabil să vorbească.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Alertă de grad zero la Moscova. Numărul 2 al spionajului militar, împușcat de mai multe ori. În ce stare se află generalul Vladimir Alexeyev

„Armistițiul“ dintre Putin și Macron, în pericol: Franța acuză Rusia că a înscenat un plan prin care să-l implice pe Macron în cazul Epstein