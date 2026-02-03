Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”

Mihai Voropchievici prezintă horoscop rune 2-8 februarie 2026. Vine o perioadă plină de provocări intense, dar și oportunități majore. Zodiile au acum ocazia să-și reseteze viața și să meargă mai departe cu visele lor. Este o perioadă favorabilă pentru zodiile care au curaj să facă schimbări ce nu sunt mereu ușor de digerat.

Mihai Voropchievici mai anunță că în săptămâna 2-8 februarie se vor putea bucura câteva zodii de belșug karmic. Acesta este foarte rar prezent în viața zodiilor. Iată previziunile pentru fiecare zodie.

Berbec – Runa Lagaz ᛚ

Lagaz aduce liniște în viața berbecilor. De mult au visat nativii acestei zodii să aibă liniște sufletească, iar acum au cea mai mare ocazie. Runa le aduce în perioada 2-8 februarie 2026 o dragoste nouă pentru cei care sunt singuri. Nici berbecii aflați în relații nu vor duce lipsă de schimbări bune, se consolidează parteneriatele și veștile bune pe zona afectivă curg. Este bine însă să fie atenți la o persoană mai în vârstă din familie, se anunță vești mai triste.

Taur – Runa Wyrd 🌑

Taurii speră de ceva vreme să primească o rezolvare la o situație foarte apăsătoare. Runa Wyrd din păcate nu aduce asta și chiar complică lucrurile. Vestea bună este că deși în perioada 2-8 februarie nu se vor rezolva acele probleme intense, perioada de mister cu care sunteți învăluiți vă dă ocazia să reflectați. Din primăvară vin vești tare bune pentru voi.

Gemeni – Runa Uruz ᚢ

Mihai Voropchievici îi liniștește pe gemeni care au avut o perioadă mai complicată. Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie. O energie debordantă, o forță incredibilă și o determinare cum rar s-a mai văzut. Gemenii au ocazia să-și rezolve toate problemele și să meargă mai departe liniștiți, fără să se uite în urmă.

Rac – Runa Daeg ᛞ

Racii vor avea parte de schimbări majore. Maestrul Mihai Voropchievici atenționează nativii să fie pregătiți. O suită de schimbări de tot felul va năvăli în viața lor în săptămâna 2-8 februarie 2026. Veștile sunt bune per total, runa Daeg aduce racilor energia necesară să le facă față ,iar vestea cea mai grozavă este că pe unele schimbări le așteptau de multă vreme. Marți primiți o veste din îndepărtare.

Leu – Runa TIR ᛏ

Leii sunt vizați din toate părțile. Persoane răutăcioase le umăresc fiecare mișcare, sperând să-i prindă cu greșeli. În săptămâna 2-8 februarie veți duce câteva bătălii grele cu acestea, care vor încerca să vă afecteze statutul. Vestea bună este că veți învinge fiecare astfel de provocare. Joi e posibil să primiți un telefon care vă pune pe gânduri. Runa TIR vă ajută maxim în orice conflict.

Fecioară – Runa Wunjo ᚹ

Fecioarele vor radia de fericire, iar runa Wunjo va garanta asta. Mihai Voropchievici le declară favoritele săptămânii 2-8 februarie 2026. Nimic nu le va sta în cale, totul merge ca pe roate. Ba chiar și cea mai gravă problemă din viața fecioarelor își capătă rezolvare. Singura atenție ridicată trebuie să fie la o persoană mai în vârstă din familie. Sâmbătă este o zi destul de intensă, dar veți trece cu bine peste.

Balanță – Runa Mannaz ᛗ

De multă vreme nativii zodiei balanță caută rezolvări. Ei, a venit și vremea lor. Runa Mannaz face curățenie, iar balanțele vor fi sprijinite în acest sens. Cea mai arzătoare problemă care le frământă primește în săptămâna 2-8 februarie 2026 cea mai bună rezolvare posibilă, Mihai Voropchievici încurajează nativii să nu mai stea pe gânduri și să acționeze.

Scorpion – Runa Jera ᛃ

Scorpionii au început de ceva vreme să facă schimbări pe toate planurile. Unele au ieșit așa cum și-au dorit, altele mai au nevoie de reglaje. Runa Jera vă ajută să analizați intens situația și care sunt acțiunile ce trebuie urmate în viitor. Însă tot runa vă sfătuiește să amânați marile decizii pentru a doua parte a lunii februarie, nu este pentru voi un moment oportun.

Săgetător – Runa Eihwaz ᛇ

Mihai Voropchievici a etalat pentru săgetători runa ᛇ, Eihwaz, asta aduce vești magistrale. Săgetătorii vor triumfa categoric în săptămâna 2-8 februarie 2026. A venit vremea să culegeți roadele muncii voastre și asta vă va propulsa și pe un rang social de invidiat.

Capricorn – Runa Isa ᛁ

Runa ISA nu este de bun augur pentru capricorni. Nu vă descumpăniți, Mihai Voropchievici vă anunță că sunteți pe o pojghiță de gheață subțire, dar asta nu este o tragedie. Profitați de această săptămâna și stați și analizați atent care este situația. Nu acționați cu nimic major și mergeți în tăcere pe drumul vostru, vă va ajuta această perioadă să luați decizii mai bune, dar evitați orice decizie majoră în perioada 2-8 februarie 2026.

Vărsător – Runa Hagall ᚺ

Vărsătorii s-au săturat să aștepte după persoane care promit, dar nu fac nimic. De asemenea sunt destul de furioși că în acest moment pe zona banilor, dar și a relațiilor de orice fel nu sunt lucrurile clare. Așa că în săptămâna 2-8 februarie 2026 vor declanșa un uragan și vor fi intens susținuți de runa Hagall. Atenție însă că runa aceasta intensifică totul, iar sfatul lui Mihai Voropchievici este să fiți calm.

Pești – Runa Ansuz ᚨ

Pești primesc o grămadă de mesaje. Runa Ansuz vine cu o serie de clarificări în intervalul 2-6 februarie 2026, anunță Mihai Voropchievici. Nu toate veștile vor fi grozave, vestea bună este că runele le vor susține eforturile peștilor de navigare prin multitudinea de mesaje controversate și vor triumfa major pe final de săptămână.