Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania.

Celebra Urania prezintă horoscopul săptămânal pentru toate zodiile. Surprizele se țin lanț în perioada 7-13 februarie 2026.

Zodia care trebuie să aibă mare grijă este cea a Gemenilor, scrie libertatea.ro.

În ziua de 7 februarie, relațiile personale ale Gemenilor vor fi „umbrite” de o mare indiferență, o rezervă sau oboseală, dacă în ultimul timp nativii s-au certat cu prietenii sau cei dragi pe diverse teme. Fiecare vrea să stea în colțul lui, o vreme, până când se vor calma „apele”.

Data de 7 februarie marchează momentul în care Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care o va părăsi pe 15 aprilie, timp în care va oferi Gemenilor șansa de a se afirma.

De asemenea, tranzitele prin Pești (10 februarie) vor fi favorabile nativilor care desfășoară activități artistice.

Grijă mare, Gemeni, pe 10 februarie!

Între 10 februarie, după ora 9 și 22 minute și seara zilei de 12 februarie, Gemenii ar putea fi implicați într-o o ceartă de cuplu. În plan profesional, acești nativi nu trebuie să ignore acele evenimente și activități care le-ar putea lărgi aria de cunoaștere.

