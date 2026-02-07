Prima pagină » HOROSCOP » Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania

Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania

07 feb. 2026, 15:33, HOROSCOP
Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania

Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania.

Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22

Celebra Urania prezintă horoscopul săptămânal pentru toate zodiile. Surprizele se țin lanț în perioada 7-13 februarie 2026.

Zodia care trebuie să aibă mare grijă este cea a Gemenilor, scrie libertatea.ro.

În ziua de 7 februarie, relațiile personale ale Gemenilor vor fi „umbrite” de o mare indiferență, o rezervă sau oboseală, dacă în ultimul timp nativii s-au certat cu prietenii sau cei dragi pe diverse teme. Fiecare vrea să stea în colțul lui, o vreme, până când se vor calma „apele”.

Data de 7 februarie marchează momentul în care Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care o va părăsi pe 15 aprilie, timp în care va oferi Gemenilor șansa de a se afirma.

De asemenea, tranzitele prin Pești (10 februarie) vor fi favorabile nativilor care desfășoară activități artistice.

Grijă mare, Gemeni, pe 10 februarie!

Între 10 februarie, după ora 9 și 22 minute și seara zilei de 12 februarie, Gemenii ar putea fi implicați într-o o ceartă de cuplu. În plan profesional, acești nativi nu trebuie să ignore acele evenimente și activități care le-ar putea lărgi aria de cunoaștere.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Singura zodie care va avea 3 luni de protecție divină și va întoarce banii cu lopata. Este cel mai norocos nativ
10:20, 06 Feb 2026
Singura zodie care va avea 3 luni de protecție divină și va întoarce banii cu lopata. Este cel mai norocos nativ
HOROSCOP Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate
09:16, 06 Feb 2026
Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate
HOROSCOP Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”
15:34, 05 Feb 2026
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
18:08, 04 Feb 2026
Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
HOROSCOP Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
15:23, 03 Feb 2026
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
HOROSCOP Urmează o perioadă de coșmar pentru aceste două zodii. Efectele vor fi imediate
13:25, 02 Feb 2026
Urmează o perioadă de coșmar pentru aceste două zodii. Efectele vor fi imediate
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
„Bijuteria” de la „gâtul” unui păianjen ascunde ceva mult mai periculos
FLASH NEWS Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit
15:58
Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit
DIVERTISMENT Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști
15:38
Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști
METEO Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate
15:31
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate
CONTROVERSĂ Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este „Pepsi cu pufuleţi” pe lângă intrigile din Consiliul General Bucureşti
15:21
Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este „Pepsi cu pufuleţi” pe lângă intrigile din Consiliul General Bucureşti
CONTROVERSĂ Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”
15:14
Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”
REACȚIE Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile
15:04
Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile

Cele mai noi

Trimite acest link pe