Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp

08 feb. 2026, 10:53, Actualitate
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Proprietarul vinde această proprietate cu un teren de 322 de metri pătrați.

Se cunoaște, deja, faptul că prețurile locuințelor au crescut în România, în ultimul an. Acum, o simplă garsonieră a ajuns să coste peste 55.000 de euro, iar un apartament cu 2 camere ajunge să coste și 90.000 de euro.

Acum, în februarie 2026, un proprietar a scos la vânzare, prin intermediul unei agenții, o proprietate în sat Musculești, județul Gorj, la prețul de 7.000 de euro. Anunțul a fost încărcat pe o platformă specifică imobiliarelor, iar suprafața utilă a proprietății este de 37 de metri pătrați. Terenul are o suprafață de 322 de metri pătrați.

Casa are 3 camere și este gata de utilizare. Proprietatea a fost construită în anul 1970, încălzirea se face cu centrala pe gaz și dispune de toate utilitățile: curent, apă, canalizare. De menționat faptul că imoblilul se valorifică în cadru unei licitații publice.

„Acest imobil se valorifică în cadrul unei licitații publice. Proprietate constituită din teren în suprafața de 300mp și casa edificată pe acesta, situată pe Sat. Musculești, Com. Bărbătești, Gorj.
Utilități:
– energie electrică;
– apa curentă;
– canalizare”, se arată în postare.

Sursă foto: Storia

