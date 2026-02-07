Prima pagină » HOROSCOP » Viețile acestor 3 zodii se vor schimba de la 1 martie 2026. Nativii care vor avea o primăvară de vis

Viețile acestor 3 zodii se vor schimba de la 1 martie 2026. Nativii care vor avea o primăvară de vis

07 feb. 2026, 19:38, HOROSCOP
Viețile acestor 3 zodii se vor schimba de la 1 martie 2026. Nativii care vor avea o primăvară de vis

Viețile acestor 3 zodii urmează să se schimbe începând cu data de 1 martie 2026. Astrele se vor alinia pentru acești nativi și vor avea o primăvară de vis. Divinitatea va călăuzi pașii zodiilor și vor renaște după o perioadă în care totul părea că nu se mai leagă.

Primăvara vine cu vești importante pentru 3 zodii. Viețile lor se vor schimba începând cu data de 1 martie 2026, fiind presărate cu momente de bun augur. Nativii vor avea o primăvară de vis și protecție divină. Astrologii vorbesc despre o renaștere spectaculoasă a nativilor. Cei trei nativi care vor traversa o primăvară spectaculoasă sunt: Scorpion, Pești, Fecioară.

Viețile acestor 3 zodii se vor schimba de la 1 martie 2026

În cazul nativului Scorpion, data de 1 martie 2026 poate reprezenta momentul renașterii. Scorpionii vor fi revitalizați de energia primăverii, iar Divinitatea le va călăuzi pașii. În plan profesional, există șansa ca un proiect ă fie reluat și în urma lui să apară câștiguri considerabile.

Viețile acestor 3 zodii se vor schimba de la 1 martie 2026. Nativii care vor avea o primăvară de vis

Viețile acestor 3 zodii se vor schimba de la 1 martie 2026

În cazul nativului Pești, primăvara vine cu momente de succes, îndeosebi în plan personal. După luni întregi în care au simțit extenuare, este momentul ca Peștii să fie răsplătiți pentru efortul depus. De altfel, planul amoros poate veni cu surprize pentru acest nativ. Astrologii arată că ar putea exista șansa ca acesta să își găsească sufletul pereche și chiar să se gândească, deja, la mariaj.

În cazul nativului Fecioară, primăvara poate aduce o călătorie neașteptată sau chiar un câștig la care nu s-ar aștepta. De altfel, ar putea lua în considerare să își îndeplinească un vis mai vechi, arată BZI.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
15:33
Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
HOROSCOP Singura zodie care va avea 3 luni de protecție divină și va întoarce banii cu lopata. Este cel mai norocos nativ
10:20, 06 Feb 2026
Singura zodie care va avea 3 luni de protecție divină și va întoarce banii cu lopata. Este cel mai norocos nativ
HOROSCOP Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate
09:16, 06 Feb 2026
Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate
HOROSCOP Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”
15:34, 05 Feb 2026
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
18:08, 04 Feb 2026
Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
HOROSCOP Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
15:23, 03 Feb 2026
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Oamenii de știință s-au înșelat cu privire la rolul genelor în longevitatea noastră

Cele mai noi

Trimite acest link pe