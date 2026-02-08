Gestul simplu care aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Ce trebuie să comunice administratorului

Un simplu gest ar putea aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Aceștia au obligația de a comunica administratorului sau președintelui asociației un anumit aspect legat de conviețuire. Și anume, trebuie să declare corect numărul de persoane cu care este împărțită locuința, arată CANCAN.

Locatarii de la bloc trebuie să respecte o serie de reguli pentru ca totul să se desfășoare într-o manieră benefică. În condițiile în care cadrul legal nu este respectat, există posibilitatea să se aplice amenzi usturătoare, între 500 și 3.000 de lei. Locatarii de la bloc au obligația de a transmite anumite informații administratorului sau președintelui asociației, atunci când există modificări (mutări, de pildă).

Amendă de până la 3.000 de lei

O astfel de amendă nu poate fi scrisă de administrator sau de către președintele asociației. În schimb, aceștia pot sesiza compartimentul specializat din cadrul Primăriei. Ulterior, inspectorii pot aplica amenda care poate ajunge la câteva mii de lei. Legea este strictă și arată negru pe alb ce ar trebui să declare locatarii, pentru a nu avea probleme. De exemplu, aceștia trebuie să înștiințeze cu privire la mutările care au loc (mutarea unui nou locatar în locuință).

Sursă foto: Shutterstock