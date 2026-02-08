Prima pagină » Actualitate » Gestul simplu care aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Ce trebuie să comunice administratorului

Gestul simplu care aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Ce trebuie să comunice administratorului

08 feb. 2026, 09:54, Actualitate
Gestul simplu care aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Ce trebuie să comunice administratorului

Un simplu gest ar putea aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Aceștia au obligația de a comunica administratorului sau președintelui asociației un anumit aspect legat de conviețuire. Și anume, trebuie să declare corect numărul de persoane cu care este împărțită locuința, arată CANCAN.

Locatarii de la bloc trebuie să respecte o serie de reguli pentru ca totul să se desfășoare într-o manieră benefică. În condițiile în care cadrul legal nu este respectat, există posibilitatea să se aplice amenzi usturătoare, între 500 și 3.000 de lei. Locatarii de la bloc au obligația de a transmite anumite informații administratorului sau președintelui asociației, atunci când există modificări (mutări, de pildă).

Amendă de până la 3.000 de lei

O astfel de amendă nu poate fi scrisă de administrator sau de către președintele asociației. În schimb, aceștia pot sesiza compartimentul specializat din cadrul Primăriei. Ulterior, inspectorii pot aplica amenda care poate ajunge la câteva mii de lei. Legea este strictă și arată negru pe alb ce ar trebui să declare locatarii, pentru a nu avea probleme. De exemplu, aceștia trebuie să înștiințeze cu privire la mutările care au loc (mutarea unui nou locatar în locuință).

AFLĂ AICI PENTRU CE IAU ROMÂNII CARE STAU LA BLOC O AMENDĂ DE 3.000 DE LEI ȘI „UITĂ” SĂ COMUNICE ACEST LUCRU ADMINISTRATORULUI SAU PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI.

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Fritz și-a luat asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Cu ce se ocupă Timi
09:23
Fritz și-a luat asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Cu ce se ocupă Timi
MEDIU Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Cum pot fi transformate mările în sursă de energie
09:04
Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Cum pot fi transformate mările în sursă de energie
ACTUALITATE Victor Ponta: „Europa nu se va federaliza. Macron mai are puțin și pleacă, iar Ursula nu mai are cu cine să-și ducă la sfârșit planul”
09:00
Victor Ponta: „Europa nu se va federaliza. Macron mai are puțin și pleacă, iar Ursula nu mai are cu cine să-și ducă la sfârșit planul”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Europa are toate ingredientele pentru a închide spațiul virtual și internetul”
08:30
Dan Dungaciu: „Europa are toate ingredientele pentru a închide spațiul virtual și internetul”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite”
08:00
Victor Ponta: „Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite”
FLASH NEWS Diana Buzoianu anunță că peste 4.000 de construcții ilegale au fost ridicate pe litoral, deși terenurile aparțin statului român
07:55
Diana Buzoianu anunță că peste 4.000 de construcții ilegale au fost ridicate pe litoral, deși terenurile aparțin statului român
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Cancan.ro
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Ce anume s-ar putea afla în inima Căii Lactee? Un nou studiu spune că nu este o gaură neagră

Cele mai noi

Trimite acest link pe