Zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti Sandu. „O să meargă totul ca uns”

18 aug. 2025, 09:24, HOROSCOP
Iată zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti Sandu. Acest nativ va reuși să îndeplinească toate sarcinile în mediul profesional și ar putea să se bucure de recunoștință, în următoarea perioadă. În plus, unii dintre nativi pot avea șansa de a întâlni persoane care să îi îndrume, pas cu pas, pe calea carierei. „O să meargă totul ca uns”, susține astrologul.

Veștile sunt cât se poate de favorabile pentru un anumit nativ al zodiacului european. Luni, 18 august 2025, în centrul atenției avem zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti Sandu. Reușește, pas cu pas, să își îndrepte pașii către câștigul pe care și-l dorește. În plus, următoarea perioadă va fi marcată de momente pline de recunoștință pentru acești nativi.

Zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti Sandu este Pești. Începând cu ziua de luni, 18 august 2025, unii dintre nativi ar putea să aibă sentimentul că un anumit plan se concretizează. Ori, un anumit business prinde, în sfârșit, rădăcini.

Altfel, veștile favorabile sunt anunțate și în plan financiar, acolo unde nativul Pești ar putea să primească o sumă importantă de bani. De altfel, există o posibilitate ca nativul Pești să întâlnească oameni care să le susțină un anumit proiect.

„Poate se concretizează, în sfârșit, un business care promite un reviriment în plan financiar și o să vă și placă ce lucrați, fiind în stilul vostru. E posibil să dați de oameni care vă pot finanța un proiect și o să meargă totul ca uns, odată rezolvat acest aspect”, spune Neti Sandu pentru nativii Pești, conform Stirileprotv.ro.

Descopera.ro
O descoperire genetică ar putea explica unicitatea creierului uman
