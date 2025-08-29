Prima pagină » HOROSCOP » Zodiile care primesc protecție divină de la Univers din 30 AUGUST 2025: Vor avea parte de oportunități în carieră și de surprize financiare

30 aug. 2025
Din 30 august 2025, patru zodii vor avea parte de noroc și succes pe plan profesional, fiind favorizate de energiile cosmosului.   Universul le face cadou această perioadă, așa că trebuie să nu o irosească.

Care zodii vor avea parte de oportunități în carieră și de surprize financiare?

Săgetătorul va avea intuiția unui centaur la vânătoare

Potrivit Jurnalul, Luna intră în Săgetător. Prin urmare, Săgetătorul este încărcat cu energie expansivă și curajoasă. Orientat spre viitor și spre descoperirea adevărului, va avea o intuiție la cote maxime, precum un centaur pornit la vânătoare. Nativii vor primi o veste îmbucurătoare la locul de muncă sau vor avea o întâlnire care se va dovedi prielnică pentru direcția către care se îndreaptă.  Nativii se simt validați și simt că destinul le pregătește ceva măreț.

Taurul va fi nesigur. Trebuie să aibă încredere

Taurul nu o să fie în apele sale. Dar cu Luna în Săgetător, va primi un ghidaj divin. Va participa la un concurs sau la o provocare.

Și va câștiga prin puterea și încrederea acordate de Univers.

Un „DA” cântărește greu pentru Balanță

Nativii în Balanță primesc o confirmare mult așteptată. Pare că toți îi zic „DA” și vor simți că e momentul lor să treacă la acțiune. Vor fi puțini frământați de crearea unui plan sau de o alegere făcută. Însă, Luna îi va ghida.

Trebuie să facă pașii decisivi acum.

Capricorn nu trebuie să se complice

Nativii își pun multe întrebări, dar răspunsurile vor veni la momentul potrivit, în mod simplu și direct. Luna din Săgetător îi va călăuzi din 30 august. Puterea Capricornului va proveni din abilitatea sa de a acționa la momentul oportuni.

Nativii nu trebuie să se complice. Trebuie doar să aleagă ce este esențial în afaceri și vor avea succes financiar.

