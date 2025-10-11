Prima pagină » Știri externe » Abia reconfirmat în funcție, premierul Franței este amenințat cu o moțiune de cenzură

11 oct. 2025, 17:11, Știri externe
Suspendarea reformei pensiilor este principala nemulțumire a francezilor. După ce abia a fost reconfirmat în funcție, prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, este amenințat cu o moțiune de cenzură, în cazul în care nu va face mai multe concesii majore.

„Îi reamintim foarte clar prim-ministrului că, dacă în declarația sa de politică generală nu va confirma că nu va recurge la articolul 49-3 (asumarea răspunderii guvernamentale şi adoptarea unei legi fără vot, n.r.), (nu va anunţa) măsuri pentru protejarea şi consolidarea puterii de cumpărare a francezilor şi nu va suspenda imediat şi total reforma pensiilor, îl vom cenzura”, a declarat pentru AFP secretarul general al PS, Pierre Jouvet, conform News.ro.

În cazul unei eventuale moțiuni de cenzură, voturile socialiștilor vor juca un rol crucial. Rassemblement National (RN, extrema dreaptă) şi La France Insoumise (LFI, extrema stână) anunțând deja că o vor vota.

Președintele Emmanuel Macron l-a desemnat din nou premier pe Sébastien Lecornu, la cinci zile după demisia acestuia, în ciuda avertismentelor pe care le-a primit din propria tabără.

Prim-ministrul demisionar a spus că acceptă „din datorie” reînnoirea mandatului său şi a promis că toate dosarele menţionate în timpul consultărilor sale cu partidele vor fi „deschise dezbaterii parlamentare”.

Sébastien Lecornu a demisionat la patru săptămâni de la numirea în funcție

Sébastien Lecornu, în vârstă de 39 de ani, este un apropiat al președintelui Emmanuel Macron, el a demisionat luni dimineață la numai patru săptămâni după numirea sa și la doar 14 ore după formarea guvernului său.

Chiar şi în tabăra prezidențială, din ce în ce mai divizată, scenariul Lecornu 2 nu a fost unanim acceptat. „Nu aș înțelege reconfirmarea unui prim-ministru macronist”, a avertizat Agnès Pannier-Runacher, macronistă de la început şi membră a guvernului demisionar.

La scurt timp după ce a demisionat, Emmanuel Macron i-a acordat lui Sébastien Lecornu un timp de 48 de ore pentru a găsi un acord al ultimei șanse cu forțele politice și pentru a evita cenzurarea viitorului guvern.

Reforma pensiilor, principalul subiect al neînțelegerilor

Stânga a considerat propunerile de concesii în privința reformei pensiilor, deși erau inedite în discursul președintelui, el a propus „nu suspendare, ci amânarea” acestei măsuri privind vârsta de pensionare.

Sébastien Lecornu, a cărui reconfirmare în funcție fusese menționată insistent în ultimele zile, a asigurat că nu „urmărește funcția” şi că şi-a îndeplinit „misiunea”.

A reafirmat vineri că el și viitoarea sa echipă nu vor avea nicio ambiție prezidențială pentru 2027.

