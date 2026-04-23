Un accident feroviar a avut loc în Danemarca, unde două trenuri locale s-au ciocnit frontal în apropiere de Hillerod. Mai multe persoane au fost rănite, iar echipele de intervenție au mobilizat resurse importante.

Un grav accident feroviar s-a produs joi dimineață în Danemarca, după ce două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal în apropiere de Hillerod, la nord de Copenhaga, scrie Reuters.com.

Potrivit serviciilor locale de urgență, impactul a provocat rănirea mai multor persoane aflate la bordul trenurilor.

„Este vorba de două trenuri locale care s-au ciocnit frontal”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor din zona metropolitană a Copenhagăi.

Autoritățile au intervenit rapid, mobilizând echipe numeroase la locul accidentului pentru a acorda primul ajutor și a gestiona situația.

„Există răniți printre pasageri. Toată lumea a ieșit din trenuri, așa că nimeni nu este blocat… Au fost trimise resurse importante la fața locului”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Autoritățile daneze, nu au oferit detalii oficiale privind numărul exact al victimelor sau gravitatea rănilor. În paralel, polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Criză la Pentagon în plin conflict cu Iranul. Șeful Marinei SUA a demisionat brusc, fără explicații. Cine îi va lua locul