Prima pagină » Știri externe » Criză la Pentagon în plin conflict cu Iranul. Șeful Marinei SUA a demisionat brusc, fără explicații. Cine îi va lua locul

Criză la Pentagon în plin conflict cu Iranul. Șeful Marinei SUA a demisionat brusc, fără explicații. Cine îi va lua locul

Mihai Tănase
Criză la Pentagon în plin conflict cu Iranul. Șeful Marinei SUA a demisionat brusc, fără explicații. Cine îi va lua locul
John Phelan - Foto: Profimedia images

Cutremur în armata SUA, după ce secretarul Marinei americane, John Phelan, a părăsit brusc funcția, fără să invoce vreun motiv oficial. Decizia vine într-un moment tensionat, cu SUA implicate într-un conflict cu Iranul și pe fondul unor demiteri în lanț din conducerea armatei americane.

Secretarul Marinei SUA, John Phelan, a demisionat „cu efect imediat”, potrivit unui anunț făcut de Pentagon, fără a fi oferite explicații privind această plecare neașteptată. Anunțul a fost transmis de purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, care a precizat că adjunctul său, Hung Cao, va prelua conducerea instituției în regim interimar, scrie USA Today.com.

John Phelan - Foto: Profimedia images

John Phelan – Foto: Profimedia images

Decizia vine într-un moment extrem de sensibil, în care Statele Unite sunt implicate într-un conflict mocnit cu Iranul, după intrarea în vigoare a armistițiului, care doar a oprit bombardamentele, dar nu a rezolvat și criza din Orient.

Val de demiteri în armata SUA după revenirea lui Trump la Casa Albă

Plecare lui John Phelan nu este un caz izolat. De la revenirea la Casa Albă a Donald Trump, în ianuarie 2025, mai mulți oficiali de rang înalt din armata americană au fost demiși, de cele mai multe ori fără explicații publice.

Printre aceștia se numără generalul Randy George, șeful Statului Major al armatei, care a fost înlăturat peste noapte în plin conflict cu Iranul. De asemenea, au fost demiși David Hodne și William Green Jr.

Tot fără explicații, a fost înlocuit și generalul Charles Q. Brown, numit anterior de Joe Biden, fiind succedat de Dan Caine. Lista continuă cu alți lideri militari de top, inclusiv șefi ai Marinei, Gărzii de Coastă și agenției NSA, precum și adjunctul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene.

Seria demisiilor a continuat și în lunile următoare. Generalul David Allvin și-a anunțat plecarea neașteptată după doar doi ani de mandat, în loc de patru. Ulterior, amiralul Alvin Holsey, responsabil de operațiunile militare din America de Sud și Centrală, a părăsit funcția după doar un an.

Recomandarea autorului

Recomandarea video

Citește și

UTILE Îndepărtați rugina de pe calorifere în câteva minute cu un singur produs de curățare. Nu oțet.
08:00
Îndepărtați rugina de pe calorifere în câteva minute cu un singur produs de curățare. Nu oțet.
ACTUALITATE Adrian Severin: „România trebuie să facă alegeri urgente pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
08:00
Adrian Severin: „România trebuie să facă alegeri urgente pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
ACTUALITATE Adrian Severein: „România trebuie să facă alegeri urgent pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
08:00
Adrian Severein: „România trebuie să facă alegeri urgent pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
GÂNDUL GREEN Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii Accuweather
07:45
Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii Accuweather
INCIDENT Tragedie în Napoli: o turistă și-a pierdut viața după ce o statuie aruncată de la balconul unui bloc a lovit-o în cap
07:40
Tragedie în Napoli: o turistă și-a pierdut viața după ce o statuie aruncată de la balconul unui bloc a lovit-o în cap
ACTUALITATE Adrian Severin: „Susținerea populară a USR-ului este în marja de eroare a sondajelor de opinie. Nu e un partid cu legitimitate”
07:30
Adrian Severin: „Susținerea populară a USR-ului este în marja de eroare a sondajelor de opinie. Nu e un partid cu legitimitate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe