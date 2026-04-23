Cutremur în armata SUA, după ce secretarul Marinei americane, John Phelan, a părăsit brusc funcția, fără să invoce vreun motiv oficial. Decizia vine într-un moment tensionat, cu SUA implicate într-un conflict cu Iranul și pe fondul unor demiteri în lanț din conducerea armatei americane.

Secretarul Marinei SUA, John Phelan, a demisionat „cu efect imediat”, potrivit unui anunț făcut de Pentagon, fără a fi oferite explicații privind această plecare neașteptată. Anunțul a fost transmis de purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, care a precizat că adjunctul său, Hung Cao, va prelua conducerea instituției în regim interimar, scrie USA Today.com.

Decizia vine într-un moment extrem de sensibil, în care Statele Unite sunt implicate într-un conflict mocnit cu Iranul, după intrarea în vigoare a armistițiului, care doar a oprit bombardamentele, dar nu a rezolvat și criza din Orient.

Val de demiteri în armata SUA după revenirea lui Trump la Casa Albă

Plecare lui John Phelan nu este un caz izolat. De la revenirea la Casa Albă a Donald Trump, în ianuarie 2025, mai mulți oficiali de rang înalt din armata americană au fost demiși, de cele mai multe ori fără explicații publice.

Printre aceștia se numără generalul Randy George, șeful Statului Major al armatei, care a fost înlăturat peste noapte în plin conflict cu Iranul. De asemenea, au fost demiși David Hodne și William Green Jr.

Tot fără explicații, a fost înlocuit și generalul Charles Q. Brown, numit anterior de Joe Biden, fiind succedat de Dan Caine. Lista continuă cu alți lideri militari de top, inclusiv șefi ai Marinei, Gărzii de Coastă și agenției NSA, precum și adjunctul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene.

Seria demisiilor a continuat și în lunile următoare. Generalul David Allvin și-a anunțat plecarea neașteptată după doar doi ani de mandat, în loc de patru. Ulterior, amiralul Alvin Holsey, responsabil de operațiunile militare din America de Sud și Centrală, a părăsit funcția după doar un an.

