Doi soți care sunt căsătoriți de 19 ani au descoperit că sunt frați, asta după ce și-au căutat mamele biologice

Doi soți căsătoriți de 19 ani au aflat că sunt frați după ce și-au căutat mamele biologice. Fiecare știa că pe mama biologică o cheamă Maria, însă nu s-au gândit nici măcar o secundă că ar putea fi vorba despre aceeași femeie.

Doi soți au aflat că sunt frați după ce și-au căutat mama biologică

Adriana, o fostă vânzătoare de produse cosmetice, și Leonardo, șofer de camion, au petrecut ani de zile încercând să-și găsească mamele biologice, ambele purtând numele de Maria, relatează Libertatea.

Cei doi au fost abandonați de mici, în orașul São Paulo. Ulterior s-au întâlnit în urmă cu peste două decenii, după ce Adriana a revenit în São Paulo, în urma unui divorț, și au început o relație. Nimic nu le-ar fi putut da de înțeles că, dincolo de dragostea lor, îi leagă și un alt tip de legătură, cea de sânge.

În 2014, Adriana a apelat la o emisiune prezentată la radio, specializată în reunirea familiilor, pentru a-și găsi mama pierdută. Aceasta a găsit-o pe femeie, au intrat împreună în direct în emisiune, însă la finalul respectivei ediții femeia a aflat ceva care i-a schimbat viața pentru totdeauna. La finalul emisiunii, mama ei a dezvăluit că mai avea un fiu, pe nume Leonardo, pe care acesta nu o cunoscuse niciodată.

„Nu îmi vine să cred ce îmi spuneți. Leonardo este soțul meu”, a declarat ea, conform sursei citate. Femeia își iubea enorm de mult partenerul și recunoaște că se temea să se mai întoarcă acasă în acea zi. Cea mai mare frică era că relația dintre ea și Leonardo va fi distrusă. Șocată, femeia a adăugat: „Acum mi-e frică să mă întorc acasă și să aflu că Leonardo nu mă mai vrea. Îl iubesc atât de mult”.

Au decis să rămână împreună, deși sunt frați

În ciuda descoperirii tulburătoare, Adriana și Leonardo au decis să rămână împreună. Având în vedere că sunt frați, ei nu pot fi căsătoriți legal, iar relația lor a fost marcată de ceea ce un forum de sprijin numește „atracție sexuală genetică”.