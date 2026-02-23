Prima pagină » Actualitate » Interviu cu Paolo Zampolli, cel care i-a făcut legătura lui Nicușor Dan cu Marco Rubio: „Țările trebuie să-și urmărească interesele naționale”

Ruxandra Radulescu
23 feb. 2026, 18:44, Actualitate
Interviu cu Paolo Zampolli, cel care i-a făcut legătura lui Nicușor Dan cu Marco Rubio: „Țările trebuie să-și urmărească interesele naționale”

Paolo Zampolli, trimisul special al lui Trump pentru parteneriate globale și cel care a mediat întâlnirea dintre Nicușor Dan și Marco Rubio la Washington a vorbit despre bazele parteneriatului dintre România și SUA, potrivit inpolitics.ro. Acesta a precizat că numirea unui nou ambasador american la București marchează începutul unei etape cu beneficii strategice pentru ambele părți.

Ambasadorul Zampolli, multimilionar și apropiat al președintelui Donald Trump, ține legătura cu mai multe administrații prezidențiale, printre care și cea a României. Anul trecut Nicușor Dan l-a primit pe trimisul lui Trump la Palatul Cotroceni, întâlnire care nu a fost mediatizată de liderul român.

Detalii despre discuția dintre Nicușor Dan și Marco Rubio: „Discuțiile s-au concentrat în principal pe proiecte economice și energetice majore”

Zampolli a oferit câteva detalii extrem de importante din scurta discuție dintre Nicușor Dan și Marco Rubio. Tematicile abordate au vizat proiecte din sectorul economic și cel energetic, în valoare de 30 de mlioane de dolari. Emisarul lui Trump a confirmat că Nicușor Dan i-a făcut o invitație lui Marco Rubio în cadrul acestui an.

„Reuniunea Board of Peace a oferit o platformă importantă pentru consolidarea relațiilor SUA–România. Am facilitat discuția dintre președintele Nicușor Dan și secretarul de stat Marco Rubio.

Discuțiile s-au concentrat în principal pe proiecte economice și energetice majore, inclusiv inițiative în sectorul energetic evaluate la aproximativ 30 de miliarde de dolari, un acord pe care îl ajutasem anterior să fie inițiat, alături de ministrul Energiei, domnul Bogdan Ivan, precum și alte inițiative discutate la München în valoare de 420 de milioane de dolari, care ar putea ajunge la 1 miliard de dolari.

Președintele a adresat, de asemenea, o invitație secretarului Rubio de a vizita România mai tîrziu în acest an”, a declarat trimisul american pentru sursa citată.

„Promovăm parteneriate reciproc avantajoase”

Paolo Zampolli a subliniat că politica de parteneriat al lui Donald Trump se bazează pe avantaj reciproc pentru părțile implicate.

„Parteneriatul dintre Statele Unite și România este solid și se bazează pe cooperare în domeniul securității și pe valori democratice comune. Cu numirea ambasadorului Darryl Nirenberg, intrăm într-o nouă fază. Secretarul Marco Rubio și-a exprimat direct încrederea în el față de președintele Nicușor Dan, iar eu sunt pregătit să susțin relația în cadrul mandatului meu.

Susțin agenda America First a președintelui Trump, dar parteneriatele puternice nu sunt cu sumă zero; obiectivul nostru este să promovăm parteneriate reciproc avantajoase, care să consolideze interesele americane în timp ce oferă rezultate tangibile pentru poporul român. Sunt optimist cu privire la viitorul acestui parteneriat și la creșterea sa continuă”, a menționat Zampolli.

„America First, România First. Țările ar trebui să-și urmărească în mod inteligent interesele naționale”

Trimisul special al lui Trump a menționat că parteneriatul cu SUA nu este antagonic relației cu Uniunea Europeană, iar România trebuie să gândeacă strategic și să pună interesul național pe primul loc.

„Îmi place să o spun: America First, România First. Țările ar trebui să-și urmărească în mod inteligent interesele naționale. România își poate consolida parteneriatul cu SUA rămânând pe deplin implicată în Europa. Aceste obiective nu sunt contradictorii”, a precizat ambasadorul.

„Securitatea energetică rămâne un domeniu-cheie de cooperare între țările noastre”

Paolo Zampolli a precizat că sectorul energetic din țara noastră reprezintă un real interes pentru Statele Unite și a adăugat că vor exista chestiuni concrete, după vizita ministrului Bogdan Ivan la Washington.

„Securitatea energetică rămîne un domeniu-cheie de cooperare între țările noastre. Discuțiile sunt în curs la nivel instituțional, dar, sperăm, veți auzi mai multe detalii după vizita ministrului Bogdan Ivan la Washington, unde reprezintă România la National Energy Dominance Council.

În calitate de reprezentant al președintelui SUA, prioritatea noastră este reprezentată de soluții energetice reale și fiabile. Aceasta include tehnologii nucleare avansate, precum reactoarele modulare mici, și alte proiecte energetice inovatoare care asigură sustenabilitate pe termen lung și securitate energetică”, a mai adăugat oficialul american.

Zampolli nu exclude un rol permanent în România

Întrebat cu privire la un rol permanent în țara noastră, Paolo Zampolli a precizat că nu exclude o astfel de ipoteză.

„În ceea ce privește viitorul, cine știe – să nu spui niciodată niciodată. Dar, pentru moment, suntem norocoși să avem un ambasador remarcabil care urmează să fie numit săptămîna viitoare de către președintele Statelor Unite, Darryl Nirenberg, iar eu îl susțin în acest rol”, a mai adăugat Zampolli.

