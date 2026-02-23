Prima pagină » Știri externe » Lanț de scandaluri la vârful Marii Britanii. Fost ambasador britanic în SUA, arestat. Care este legătura cu Epstein

Lanț de scandaluri la vârful Marii Britanii. Fost ambasador britanic în SUA, arestat. Care este legătura cu Epstein

23 feb. 2026, 19:35, Știri externe

Peter Mandelson, fost ambasador britanic în SUA și fost lord și secretar de Stat, a fost arestat, fiind suspectat pentru legăturile cu omul de afaceri american Jeffrey Epstein, acuzat și condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Oficialul britanic, care a deținut și titlul de „Sir”, este acuzat pentru abuz în serviciu prin transmiterea de informații sensibile către Epstein, a comunicat Poliția Metropolitană din Londra, potrivit CNN.

„Ofițerii au arestat un bărbat de 72 de ani suspectat pentru abuz în serviciu. A fost arestat de la domiciliul său din Camden, lunim 23 februarie, și a fost transportat la secția de poliție pentru audieri.

Mandelson a fost concediat din postul de ambasador în septembrie de către premierul britanic Keir Starmer după ce au fost publicate primele fișiere din dosarele Epstein. Acesta îl considera pe finanțatorul american drept „cel mai bun prieten” într-o scrisoare trimisă cu ocazia zilei sale de naștere.

Săptămâna trecută, prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea,  a fost și el arestat, dar a petrecut numai o zi după gratii.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Poza cu cel mai jenant moment al prințului britanic Andrew a devenit un „exponat” temporar la Muzeul Luvru

