Poza cu cel mai jenant moment al prințului britanic Andrew a devenit un „exponat” temporar la Muzeul Luvru

23 feb. 2026, 19:24

O fotografie stânjenitoare cu prințul decăzut Andrew al Marii Britanii tocmai  a ajuns „exponat temporar”  la Muzeul Luvru. Este exact momentul când a ieșit din arest.  Nu este un exponat oficial, ci a fost doar o farsă făcută prințului Andrew. 

Un grup de activiști din Marea Britanie a agățat o fotografie înrămată cu Andrew, arătând transpirat când ieșea din arest, fiind acuzat pentru legăturile cu omul de afaceri condamnat pentru infracțiuni sexuale și pedofilie.

Tabloul a fost introdus într-un muzeu, iar filmarea cu expunerea a fost publicată pe TikTok.

Muzeul Luvru a traversat în ultimele luni prin multe scandaluri, de la furtul a opt exponate prețioase in octombrie 2025 la fraudă de 10 milioane de euro cu bilete la Muzeul Luvru, fiind nouă persoane arestate.

