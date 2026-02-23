O fotografie stânjenitoare cu prințul decăzut Andrew al Marii Britanii tocmai a ajuns „exponat temporar” la Muzeul Luvru. Este exact momentul când a ieșit din arest. Nu este un exponat oficial, ci a fost doar o farsă făcută prințului Andrew.

Un grup de activiști din Marea Britanie a agățat o fotografie înrămată cu Andrew, arătând transpirat când ieșea din arest, fiind acuzat pentru legăturile cu omul de afaceri condamnat pentru infracțiuni sexuale și pedofilie.

Tabloul a fost introdus într-un muzeu, iar filmarea cu expunerea a fost publicată pe TikTok.

Muzeul Luvru a traversat în ultimele luni prin multe scandaluri, de la furtul a opt exponate prețioase in octombrie 2025 la fraudă de 10 milioane de euro cu bilete la Muzeul Luvru, fiind nouă persoane arestate.

