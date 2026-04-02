Acord de ultim moment în SUA. Blocajul bugetar din SUA care a creat haos în aeroporturi, pe cale să fie rezolvat

Mihai Tănase
Republicanii anunță un acord pentru deblocarea finanțării Departamentului pentru Securitate Internă, după zile de haos în aeroporturile din SUA. Compromisul, susținut la vârf, ar putea pune capăt paraliziei bugetare parțiale.

Republicanii din Congresul Statelor Unite au anunțat miercuri că au ajuns la un acord politic menit să pună capăt blocajului bugetar parțial care afectează instituțiile federale, inclusiv Departamentul pentru Securitate Internă (DHS). Acordul este susținut de Mike Johnson și John Thune, doi dintre cei mai influenți lideri republicani din Congres, scrie BBC.

Președintele Donald J. Trump și președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson (republican din Louisiana)Credit: Yuri Gripas / Pool via CNP

În urma negocierilor tensionate, liderii republicani au decis să adopte o soluție de compromis care să permită reluarea finanțării pentru majoritatea serviciilor esențiale. Măsura vine după zile de haos în aeroporturile americane, unde mii de agenți de securitate au fost nevoiți să lucreze fără salarii.

Schimbare de strategie sub presiunea lui Trump

Noua înțelegere marchează o schimbare majoră de poziție pentru conservatorii din Camera Reprezentanților, care respinseseră recent o propunere similară venită din Senat. De această dată, presiunea venită din partea Donald Trump a fost decisivă pentru reluarea negocierilor și acceptarea compromisului.

Conform acordului, finanțarea DHS va fi asigurată până la finalul anului fiscal, însă cheltuielile sensibile, în special cele legate de politica anti-imigrație și de agenția ICE, vor fi discutate separat, într-un alt proiect legislativ.

„Adoptând această abordare dublă, Congresul republican va redeschide complet departamentul” și „se va asigura că toți funcționarii federali sunt plătiți”, au declarat Mike Johnson și John Thune într-un comunicat comun.

Compromisul ar putea fi supus votului chiar de joi, în cadrul unor proceduri rapide, dacă nu vor apărea opoziții majore în Congres.

Blocajul bugetar, aflat în desfășurare de la jumătatea lunii februarie, a avut un impact direct asupra angajaților federali, în special asupra personalului din securitatea aeroportuară, care a continuat să lucreze fără remunerație.

De partea cealaltă, democrații și-au exprimat opoziția față de finanțarea DHS și a poliției de imigrație ICE, în urma incidentelor din ianuarie, când doi cetățeni americani, Renee Good și Alex Pretti, au fost uciși de agenți federali în Minneapolis, în contextul unor proteste împotriva politicilor anti-imigrație.

