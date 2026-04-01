Prima pagină » Știri externe » Trump are două soluții pentru aliații afectați de criza energetică: „Cumpărați petrol de la SUA sau cumpărați-vă curaj și luați-vă petrolul din Ormuz”

Trump are două soluții pentru aliații afectați de criza energetică: „Cumpărați petrol de la SUA sau cumpărați-vă curaj și luați-vă petrolul din Ormuz”

Trump: „Iranul a fost învins”

„A trecut o lună de la începerea Operațiunii Epic Fury. În seara asta, flota s-a dus, aviația s-a dus,  comanda lor de control sunt decimate, liderii au fost uciși. Nicio țară n-a suferit o înfrângere ca Iranul.  Vreau să le mulțumesc trupelor pentru ce au făcut în Venezuela. În primul mandat, ne-am reconstruit armata. Acum cooperăm cu Venezuela. Cooperăm în producție. Suntem cea mai mare putere energetică. Mulți americani sunt îngrijorați de scumpirile recente la carburanți. Aceste scumpiri de scurtă durată sunt rezultatul schimbării regimului iranian care a lansat atacuri teroriste împotriva petrolierelor comerciale din țările învecinate cu care nu era în conflict. Suntem independenți de Orientul Mijlociu. Nu avem nevoie de petrolul lor. Nu ar trebui să fim aici. Dar suntem aici ca să ne ajutăm aliații. Vreau să le mulțumesc aliaților noștri. Israel, Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain. Nu vrem să fie răniți.Ne vom finaliza treaba. O vom termina rapid. Suntem foarte aproape”.

„Iranul a omorât americani timp de 47 de ani”

„În seara asta voi anunța noutăți despre operațiune. Așa cum am zis, Iranul nu va avea arme nucleare. Timp de 47 de ani, proxy-urile lor au ucis 271 de americani, în bombardamentele asupra barăcilor. Au ucis sute de oameni nevinovați. Au strigat moarte Israelului. Regimul a strigat moarte Americii. Iranul este cel mai violent regim de pe Pământ. Este cel mai violent regim de pe Pământ ”

„Regimul a ucis 45.000 de protestatari”

„Au condus acțiunile fioroase în atacurile sângeroase din 7 octombrie. Regimul lor a ucis 45.000 de protestatari. Nu voi tolera ca Iranul să aibă scutul nuclear. Nici predecesorii mei nu trebuiau să o facă.”

„Obama le-a dat bani. Iranul ar fi putut fabrica rachete cu care să lovească Europa”

„L-am ucis pe generalul Qasem Soleimani în primul mandat,  a fost un geniu malefic. Am suspendat acordul nuclear catastrofal al lui Obama, care i-a plătit pe iranieni cu 1,7 miliarde de dolari. În CASH. Iranul ar fi putut avea un arsenal. Am făcut ce niciun alt președinte n-a putut să o facă. Inițial, am recurs la calea diplomatică. Le-am bombardat centralele ncleare în iunie 2025, în Operațiunea Midnight Hammer. Ei s-au apucat să le reconstruiască. Ar fi putut construi rapid rachete ce ar fi putut lovi Europa, America și orice loc din lume. Strategia Iranului este să producă cât mai multe rachete posibil. Am prevenit scenariul în care copiii noștri aveau de înfruntat un Iran Nuclear.”

„Cumpărați petrol sau cumpărați-vă curaj și luați-vă petrolul din Ormuz”

„America nu are nevoie de petrolul din Golf. Noi am devenit o putere independentă energetic datorită legii Drill, Baby, Drill. Țările care vor să primească petrol din Strâmtoarea Ormuz trebuie să aibă grijă de acest pasaj. Trebuie să se bucure. Trebuie să-și ia petrolul și să se bucure. O pot face foarte ușor.  Conflictul s-a încheiat. Strâmtoarea Ormuz se va deschide natural. Va fi deschisă în mod natural. Cine vrea petrol, are două metode. Fie cumpărați petrol de la americani. Fie cumpărați-vă niște curaj și luați-vă petrolul. Duceți-vă la Strâmtoare și luați-vă petrolul. Protejați-l. Folosiți-l pentru voi”.

„Vom aduce Iranul înapoi în epoca de piatră”

„Suntem o forță militară de neoprit. O să-i lovim extrem de tare în următoarele 2-3 săptămâni. Îi vom aduce înapoi în epoca de piatră, acolo unde le este locul.Le vor trebui zeci de ani să se recupereze. Iranul nu trebuie lăsat să aibă arme nucleare. America nu era pregătită economic să înfrunte un Iran nuclear. Am fost o națiune moartă după ultima administrație. Acum, suntem cea mai sexy țară. Vin investiții de 18 trilioane de dolari și cu cea mai mare piață bursieră atinsă vreodată, cu 53 de maxime istorice într-un singur an”.

„Am învins Iranul după 32 de zile”

„Implicarea americană în Primul Război Mondial a durat 1 an, 7 luni și 5 zile.

Al Doilea Război Mondial a durat 3 zile, 8 luni și 25 de zile.

Războiul din Coreea a durat 3 ani, 1 lună și 2 zile.

Războiul din Vietnam a durat 19 ani, 5 luni și 29 de zile.

Irakul a durat 8 ani, 8 luni și 28 de zile.

Noi suntem în această operațiune militară pentru 32 de zile”.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe