Iranul a lansat, joi, un nou val de rachete împotriva Israelului, după ce președintele american Donald Trump a afirmat că forțele militare ale Teheranului au fost „decimate”. Armata israeliană a anunțat, de asemenea, noi atacuri. Ebrahim Zolfaqari, purtătorul de cuvânt al comandamentului unificat al forțelor armate iraniene, a declarat că își vor intensifica acțiunile militare cu atacuri „mai puternice, mai răspândite și mai distructive” îndreptate împotriva Statelor Unite și Israelului până când acestea „se vor căi și se vor preda definitiv”, potrivit agenției de știri Tasnim. Trump s-a adresat națiunii miercuri seară cu privire la război, primul său discurs de la începutul conflictului în urmă cu mai bine de o lună. În timpul discursului său de 19 minute, el a descris Iranul ca o amenințare iminentă la adresa securității globale, „sponsorul numărul unu al terorismului” și un „regim ucigaș”. Trump a justificat întregul război cu argumentul că nu va permite Iranului să dețină o armă nucleară. În ciuda așteptărilor pe care le-a stârnit, republicanul a evitat să stabilească termene concrete pentru sfârșitul conflictului. Discursul lui Trump către națiune a venit la câteva ore după ce a susținut că Iranul a cerut un armistițiu, afirmație negată de Teheran.
UPDATE. Filipinele susțin că Iranul va permite trecerea petrolului său prin Strâmtoarea Ormuz
Manila susține că Iranul s-a angajat să permită transporturilor de petrol ale țării să traverseze Strâmtoarea Ormuz pentru a ajunge în arhipelag, care depinde în mare măsură de importuri.
„Ministrul iranian de Externe l-a asigurat pe ministrul (de Externe al Filipinelor) că Iranul va permite trecerea sigură, nestingherită și rapidă prin Strâmtoarea Hormuz a navelor care arborează pavilion filipinez, a resurselor energetice și a tuturor marinarilor filipinezi”, a precizat Ministerul de Externe într-un comunicat.
UPDATE. Iranul susține că nu a reluat îmbogățirea uraniului și susține că această informație este „o mare minciună” a Statelor Unite
Ambasadorul Iranului la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Reza Najafi, a declarat într-un interviu acordat AFP că țara sa nu a reluat îmbogățirea uraniului după atacurile israeliene și americane din iunie 2025 asupra unora dintre instalațiile sale nucleare.
„Nu am reînviat îmbogățirea, iar aceasta a fost o minciună, o minciună foarte mare, ca celelalte minciuni”, a spus Reza Najafi, când a fost întrebat despre acuzațiile americane care au dus la conflictul actual din Orientul Mijlociu.
UPDATE. Ambasada SUA avertizează asupra unor potențiale atacuri la Bagdad în următoarele 24-48 de ore
Ambasada SUA în Irak a emis o declarație în care afirmă că grupurile de miliții din Irak, aliniate cu Iranul, „ar putea intenționa să comită atacuri în centrul Bagdadului în următoarele 24-48 de ore”.
Printre potențialele ținte se numără „cetățenii americani, întreprinderile, universitățile, facilitățile diplomatice, infrastructura energetică, hotelurile, aeroporturile și alte locații percepute ca fiind asociate cu Statele Unite, precum și instituțiile irakiene și ținte civile”.
Ambasada notează că milițiile „au vizat americani pentru răpire”, în urma relatărilor despre răpirea unui jurnalist american la Bagdad în urmă cu două zile.
„Cetățenii americani ar trebui să părăsească Irakul acum”, a avertizat ambasada.
UPDATE. Armata iraniană afirmă că SUA și Israelul „nu știu nimic despre capacitățile noastre vaste și strategice”
Comandamentul militar Khatam-al Anbiya susține că înțelegerea SUA și a Israelului cu privire la puterea militară a Iranului este incompletă și promite să continue războiul până la „capitularea definitivă” a inamicilor săi, potrivit Al Jazeera.
„Informațiile voastre despre puterea și echipamentul nostru militar sunt incomplete. Nu știți nimic despre capacitățile noastre vaste și strategice”, a declarat un purtător de cuvânt al comandamentului într-o declarație difuzată de agenția de știri Tasnim.
„Nu vă faceți iluzii că ați distrus centrele noastre de producție de rachete strategice, dronele ofensive și de precizie cu rază lungă de acțiune, sistemele moderne de apărare aeriană și de război electronic, precum și echipamentele speciale. Producția noastră militară strategică are loc în locuri despre care nu aveți nicio cunoștință și pe care nu le veți putea atinge niciodată”, a spus purtătorul de cuvânt.
UPDATE. Trump: „Iranul voia să producă cât mai multe rachete cu rază lungă de acțiune"
Președintele Trump a declarat că a distrus amernințarea Iranului, care plănuia să producă în masă rachete cu rază de lungă de acțiune cu care să amenințe statele din Golf.
„Iranul voia să producă cât mai multe rachete posibil, și asta a și făcut, cu cea mai mare rază de acțiune posibilă. Și dețineau unele arme despre care nimeni nu credea că le au. Tocmai am aflat asta. Le-am eliminat. Le-am eliminat pe toate, astfel încât nimeni să nu îndrăznească să-i oprească.”
UPDATE: Armata SUA susține că a lovit până acum peste 12.300 de ţinte în Iran
Armata americană a declarat că a lovit peste 12.300 de ţinte în Iran în decursul actualului conflict, declanşat în urmă cu peste o lună, transmite joi dpa.
Comandamentul central american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a informat, într-o actualizare comunicată miercuri, că, printre cele peste 12.300 de ţinte lovite, forţele sale ‘au avariat sau distrus’ mai mult de 155 de nave.
‘Forţele CENTCOM lovesc ţinte pentru a dezmembra aparatul de securitate al regimului iranian, dând prioritate amplasamentelor care reprezintă o ameninţare iminentă’, a afirmat comandamentul american.
UPDATE: Trump: Noi avem toate cărțile. Iranul nu are nicuna"
„Noi deținem toate cărțile, Iranul nu are niciunul. Suntem angajați în această operațiune militară de 32 de zile, iar ei au fost complet distruși. Nu mai sunt tiranii Orientului Mijlociu. Aceasta este o adevărată investiție în viitorul copiilor și nepoților noștri.”, a declarat Trump.
UPDATE: Trump îndeamnă aliații să-și asume responsabilitatea pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Președintele Donald Trump a declarat miercuri că aliații SUA vor fi responsabili pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, îndemnându-i să-și „adune curajul amânat” și să conducă o operațiune de recâștigare a controlului asupra acestei căi navigabile vitale.
„„Statele Unite nu importă aproape deloc petrol prin Strâmtoarea Hormuz și nu vor mai importa nici în viitor. Nu avem nevoie de el. Am decimat Iranul atât din punct de vedere militar, cât și economic. Țările care primesc petrol prin Strâmtoarea Hormuz trebuie să se ocupe acum de securitatea acestei rute. Noi le vom oferi sprijin, dar ele ar trebui să preia inițiativa în protejarea petrolului de care depind atât de mult”, a spus Trump.
UPDATE: Trump laudă victoriile SUA împotriva Iranului
Preşedintele american Donald Trump s-a lăudat miercuri seara, într-un discurs de la Casa Albă adresat naţiunii, cu victoriile „decisive” şi „zdrobitoare” obţinute împotriva Iranului.
„În această seară, marina iraniană nu mai există, forţele sale aeriene sunt în ruine, liderii săi, majoritatea, sunt acum morţi”, a declarat preşedintele american.
UPDATE: Trump afirmă că SUA vor lovi Iranul „extrem de dur” în „următoarele două-trei săptămâni”
Președintele Donald Trump a dat de înțeles miercuri că SUA sunt pregătite să-și intensifice răspunsul militar împotriva Iranului în „următoarele două-trei săptămâni”.
„Îi vom lovi extrem de dur în următoarele două-trei săptămâni. Îi vom readuce în epoca de piatră, acolo unde le este locul. Între timp, discuțiile sunt în curs”, a continuat președintele. „Schimbarea regimului nu a fost obiectivul nostru. Nu am vorbit niciodată despre schimbarea regimului, dar aceasta a avut loc din cauza morții tuturor liderilor lor inițiali. Toți sunt morți.”, a declarat Trump.
Președintele Donald Trump a declarat că noii lideri iranieni sunt „mai puțin radicali și mult mai rezonabili”, în timp ce oficialii americani colaborează cu intermediari pentru a negocia încetarea războiului.
Război în Iran: Conflictul a ajuns marți în ziua cu numărul 33. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de pe front.
Președintele Donald Trump a declarat că aliații SUA vor fi responsabili pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, îndemnându-i să-și „adune curajul amânat” și să conducă o operațiune de recâștigare a controlului asupra acestei căi navigabile vitale.
„Mergeți la strâmtoare și pur și simplu preluați-o, protejați-o, folosiți-o pentru voi înșivă. Partea grea a fost făcută, așa că ar trebui să fie ușor.”, a spus el, potrivit CNN.
Război în Iran, ziua 33: O rachetă iraniană a lovit un petrolier în largul coastei Qatarului. Trump asigură că va pune capăt conflictului în săptămâni