Dan Dungaciu: „NATO este o instituție care a supraviețuit Războiului Rece, dar se află acum într-o imensă criză”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat reacția statelor europene și a NATO în contextul conflictului din Iran. Invitatul a spus că actuala situație scoate la iveală tensiuni mai vechi din interiorul alianței. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „NATO a supraviețuit Războiului Rece”

Analistul a spus că NATO a supraviețuit Războiului Rece, dar într-un mod paradoxal, după dispariția principalului adversar. El consideră că extinderea și redefinirea rolului alianței au dus la o suprasolicitare a acesteia.

„NATO e o instituție care oricum e într-o mare criză. Ea era o instituție care a supraviețuit Războiului Rece, a fost constituit în Războiul Rece, a supraviețuit Războiul Rece într-un mod quasi-paradoxal, în momentul în care dușmanul principal al NATO, adică Rusia, se prăbușise, adică URSS-ul. A supraviețuit. Acum intrăm în a treia ordine mondială. Dar NATO este cu aceeași agendă, cu același tratat.”, spune el.

Tensiuni între SUA și Europa

Dan Dungaciu a subliniat că există o ruptură între Statele Unite și aliații europeni, în special în modul de gestionare a conflictului. El a spus că americanii critică lipsa de implicare a NATO, în timp ce europenii sunt rezervați.