Dan Dungaciu: „NATO este o instituție care a supraviețuit Războiului Rece, dar se află acum într-o imensă criză”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat reacția statelor europene și a NATO în contextul conflictului din Iran. Invitatul a spus că actuala situație scoate la iveală tensiuni mai vechi din interiorul alianței. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Analistul a spus că NATO a supraviețuit Războiului Rece, dar într-un mod paradoxal, după dispariția principalului adversar. El consideră că extinderea și redefinirea rolului alianței au dus la o suprasolicitare a acesteia.
„NATO e o instituție care oricum e într-o mare criză. Ea era o instituție care a supraviețuit Războiului Rece, a fost constituit în Războiul Rece, a supraviețuit Războiul Rece într-un mod quasi-paradoxal, în momentul în care dușmanul principal al NATO, adică Rusia, se prăbușise, adică URSS-ul. A supraviețuit. Acum intrăm în a treia ordine mondială. Dar NATO este cu aceeași agendă, cu același tratat.”, spune el.
Dan Dungaciu a subliniat că există o ruptură între Statele Unite și aliații europeni, în special în modul de gestionare a conflictului. El a spus că americanii critică lipsa de implicare a NATO, în timp ce europenii sunt rezervați.
„Era clar că NATO, cu toate forțele care s-au făcut, China adversar NATO, un birou NATO în Japonia, care, cum să spun, expanda NATO-ul ăsta până îl făcea, ca să zic așa, ca un burete. Era clar că e o forțare acolo și că nu mai răspunde unor nevoi. Deci faptul că acum, în perioade de crize, NATO intră realmente într-o criză majoră, cel puțin pe termen scurt, nu spun că-i nefiresc. Ce se va întâmpla? Sigur că aici e o forțare din toate părțile. Pe de o parte, americanii spun că NATO nu ne ajută când începe un război, dar americanii nu au întrebat NATO ca să facă acest război. Pe de altă parte, sigur că europenii au atitudine care mai degrabă reflectă atitudinea față de Donald Trump, din multe puncte de vedere. Spania, mai ales. Surpriza cea mai mare a fost cu Meloni.”, afirmă acesta.