Cristian Lisandru
A fost o dimineață rece în București, iar vântul a amplificat senzația de frig. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la ora 07:00 se înregistrau 8 grade Celsius.

Meteorologii ANM au emis și o informare meteorologică – valabilă de astăzi, la ora 06.00 și până în data de 4 aprilie, la ora 18. Este vorba despre  intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. La munte, la altitudini de peste 1800 m, va ninge și se va depune strat de zăpadă.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (02 aprilie) în sudul și sud-estul țării și izolat în rest, vineri în zonele vestice, iar de vineri noapte până sâmbătă seara în regiunile estice, cu viteze în general de 40…50 km/h.

  • La munte vor fi rafale de 70…80 km/h.
  • Începând din dimineața zilei de joi, vor fi ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a țării.
  • Ploile vor avea și caracter de aversă, iar vineri și sâmbătă vor fi însoțite izolat de descărcări electrice și vor fi condiții de grindină.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de 50…70 l/mp. În Carpații Meridionali, iar din noaptea de vineri spre sâmbătă și în Carpații Orientali, la peste 1800 m altitudine, temporar va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 10…20 cm”, au transmis meteorologii ANM.

Sursa – ANM

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a trasmis ultimele informații despre evoluția vremii, cu accent pe zona Capitalei.

Vremea va fi închisă și vor fi ploi moderate.

  • Se vor înregistra circa 10-15 l/m².
  • Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, când se vor atinge viteze de 40-45 km/h, apoi va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi în scădere față de ziua precedentă. Maxima va fi de 11-12°, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 7°”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

