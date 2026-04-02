Cutremur în România, joi dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit.

Un cutremur s-a produs în dimineața zilei de 2 aprilie 2026, în zona seismică Vrancea, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a avut loc la ora 04:46:47 (ora locală a României) și a avut o magnitudine de 2,7 pe scara Richter, fiind înregistrat la o adâncime de 105,4 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe, printre care Brașov (54 km est), Sfântu Gheorghe (57 km sud-est), Buzău (57 km sud), Ploiești (59 km nord), Focșani (77 km sud) și Târgoviște (86 km nord-est):

Anunțul INFP

„În ziua de 02 Aprilie 2026, la ora 04:46:47 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, BUZĂU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adâncimea de 105.4 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54km E de Brașov, 57km SE de Sfântu-Gheorghe, 57km S de Buzău, 59km N de Ploiești, 77km S de Focșani, 86km NE de Târgoviște”, transmite infp.ro.