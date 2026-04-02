Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, se opune menținerii gratuității pentru parcarea mașinilor electrice în București, argumentând că măsura favorizează aglomerarea și creează dezechilibre sociale. Inițiativa vine în contextul unei propuneri formulate de consilierii USR din Consiliul General.

Edilul susține că actuala politică de gratuitate nu mai este sustenabilă, în condițiile în care numărul beneficiilor depășește capacitatea reală a locurilor disponibile.

“Văd că mi se dau dau lecţii de ecologie urbană de către unii care confundă politicile de mediu cu cele de mobilitate. OK, primesc lecţii, nu am nicio problemă, dar mai înainte aş vrea să vă argumentez de ce am luat decizia de a propune eliminarea tuturor gratuităţilor acordate parcărilor, inclusiv pentru electrice în zona centrală, acolo unde PMB are parcări. În primul rând, pentru că astăzi serviciul public de parcări nu îşi mai justifică existenţa: există cca. 90.000 de gratuităţi pentru cca. 45.000 de locuri de parcare. E doar absurd”, a transmis primarul general.

În opinia sa, utilizarea nelimitată a locurilor de parcare de către unele mașini electrice reduce rotația și afectează inclusiv activitatea economică din zonele centrale. Totodată, acesta atrage atenția că taxarea parcării reprezintă una dintre puținele surse directe de venit pentru administrația locală.

„Gratuitatea” și efectele asupra orașului

Primarul consideră că o astfel de facilitate transmite un semnal greșit despre mobilitate urbană și încurajează utilizarea excesivă a mașinii personale, în detrimentul alternativelor.

“Dacă vreţi primari care să ‘vă cumpere’ cu gratuităţi populiste, aţi votat greşit. Dacă vreţi un primar care să ia decizii nepopulare dar care să facă ceea ce este corect pe termen lung, mergeţi pe mâna mea”, a mai transmis el.

În paralel, edilul a anunțat că are în vedere introducerea unor zone cu emisii reduse, ca parte a unei strategii mai ample pentru reducerea poluării în Capitală.

„Parcarea este foarte ieftină în București”

Primarul mai subliniază că tarifele actuale pentru parcare sunt deja scăzute, iar decizia de a achiziționa o mașină electrică nu depinde, în realitate, de această facilitate.

“Oricum parcarea este foarte ieftină în Bucureşti: cca. 16,5 lei pe zi, dacă îţi faci abonament. Nu cred eu că cei care îşi cumpără electrice îşi bazează decizia în această gratuitate. Au alte motive, inclusiv nobile şi au respectul meu. Apropo, de când am reintrodus controalele, au crescut încasările semnificativ. Dar nu suficient, pentru că sunt prea multe maşini care beneficiază de gratuităţi. Avem nevoie de bani pentru parcări subterane. Acum le analizăm pe cele din PIDU, să vedem cu care începem”, a menţionat Ciucu.

