O studentă la Medicină şi un poliţist au salvat viața unui băiețel de 4 ani, lovit de o maşină în județul Bacău. Copilul nu mai avea semne vitale

Un băiețel de 4 ani a fost accidentat de o maşină, pe un drum din comuna Podu Turcului, în județul Bacău, după ce s-a desprins din mâna bunicii şi a sărit în mijlocul şoselei. Minorul a fost lovit în plin de o şoferiţă de 27 de ani, care nu a mai apucat să evite impactul.

Dar norocul său a fost că în preajmă se aflau o studentă la Medicină şi un poliţist, care l-au resuscitat pe micuț, zeci de minute, până la sosirea ambulanţei, potrivit Observator TV.

Băieţelul mergea pe marginea drumului însoţit de bunica sa, care împingea un cărucior. La un moment dat, însă, copilul s-a desprins din mâna femeii şi a sărit în mijlocul şoselei.

„În zona aia nu era trotuar. (…) O să încercăm să facem ceva în zona aia”, a explicat pentru sursa citată primarul din Podu Turcului, Gelu Cioravă.

Impactul a fost foarte puternic, copilul fiind aruncat pe o distanţă de zeci de metri.

„Am auzit strigăte în apropierea Secţiei de Poliţie, am ieşit în stradă să văd ce s-a întâmplat mai exact şi am observat un copil lovit, căzut pe stradă, pe asfalt. Deoarece acesta nu avea semne vitale, împreună cu o tânără, am intervenit de urgenţă”, a declarat polițist Bogdan Palade, martor la accident și salvator al copilului. „Eram în trecere, am observat agitaţie, am coborât repede din maşină, m-am apropiat de copil, era inconştient. În momentul în care am văzut că era inconştient şi nu a răspuns la stimuli am început manevrele”, a spus și Andreea Brăilă, studenta la Medicină, care s-a alăturat omului legii, pentru salvarea minorului.

După ce au reuşit să-l resusciteze, micuțul a fost transportat imediat Spitalul Județean de Urgență Bacău pentru îngrijiri medicale suplimentare.

„Un pacient minor adus cu o fractură de femur, picior drept, conştient, stabil hemodinamic, urmând cel mai probabil să rămână internat pe Secţia Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică”, a precizat Florentin Radu, medic la Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Conducătoarea auto implicată în evenimentul rutier a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. La rândul lor, polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz pentru vătămare corporală din culpă.

