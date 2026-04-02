Prima pagină » Actualitate » O studentă la Medicină şi un poliţist au salvat viața unui băiețel de 4 ani, lovit de o maşină în județul Bacău. Copilul nu mai avea semne vitale

O studentă la Medicină şi un poliţist au salvat viața unui băiețel de 4 ani, lovit de o maşină în județul Bacău. Copilul nu mai avea semne vitale

O studentă la Medicină şi un poliţist au salvat viața unui băiețel de 4 ani, lovit de o maşină în județul Bacău. Copilul nu mai avea semne vitale
Galerie Foto 3
FOTO - Captură video: Observator TV

Un băiețel de 4 ani a fost accidentat de o maşină, pe un drum din comuna Podu Turcului, în județul Bacău, după ce s-a desprins din mâna bunicii şi a sărit în mijlocul şoselei. Minorul a fost lovit în plin de o şoferiţă de 27 de ani, care nu a mai apucat să evite impactul.

Dar norocul său a fost că în preajmă se aflau o studentă la Medicină şi un poliţist, care l-au resuscitat pe micuț, zeci de minute, până la sosirea ambulanţei, potrivit Observator TV.

Bunica minorului, imediat după accident / FOTO - Captură video: Observator TV

Bunica minorului, imediat după accident / FOTO – Captură video: Observator TV

Băieţelul mergea pe marginea drumului însoţit de bunica sa, care împingea un cărucior. La un moment dat, însă, copilul s-a desprins din mâna femeii şi a sărit în mijlocul şoselei.

„În zona aia nu era trotuar. (…) O să încercăm să facem ceva în zona aia”, a explicat pentru sursa citată primarul din Podu Turcului, Gelu Cioravă.

Impactul a fost foarte puternic, copilul fiind aruncat pe o distanţă de zeci de metri.

„Am auzit strigăte în apropierea Secţiei de Poliţie, am ieşit în stradă să văd ce s-a întâmplat mai exact şi am observat un copil lovit, căzut pe stradă, pe asfalt. Deoarece acesta nu avea semne vitale, împreună cu o tânără, am intervenit de urgenţă”, a declarat polițist Bogdan Palade, martor la accident și salvator al copilului.

„Eram în trecere, am observat agitaţie, am coborât repede din maşină, m-am apropiat de copil, era inconştient. În momentul în care am văzut că era inconştient şi nu a răspuns la stimuli am început manevrele”, a spus și Andreea Brăilă, studenta la Medicină, care s-a alăturat omului legii, pentru salvarea minorului.

FOTO - Captură video: Observator TV

FOTO – Captură video: Observator TV

După ce au reuşit să-l resusciteze, micuțul a fost transportat imediat Spitalul Județean de Urgență Bacău pentru îngrijiri medicale suplimentare.

„Un pacient minor adus cu o fractură de femur, picior drept, conştient, stabil hemodinamic, urmând cel mai probabil să rămână internat pe Secţia Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică”, a precizat Florentin Radu, medic la Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Conducătoarea auto implicată în evenimentul rutier a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. La rândul lor, polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz pentru vătămare corporală din culpă.

FOTO – Captură video: Observator TV

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe