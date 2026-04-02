Ministrul Apărării scade cu mii de euro închirierea Stadionului Steauaa. Radu Miruţă spune că preţul era cu mult prea mare chiar şi decât cel pentru Stadionul Naţional.

De la 35.000 de euro a scăzut la 24.760 de euro tariful de închiriere. Miruţă spune că ia şi măsuri eficientizarea utilizării acestuia.

În urma unei analize, s-a constatat că tariful anterior de închiriere al stadionului, de 35.000 de euro, era mai ridicat decât cel practicat pentru alte arene importante din țară.

Ministrul se referă la Stadionul Național sau stadioanele din Cluj și Craiova. Astfel, ministrul a decis reducerea tarifului de închiriere cu 10.000 de euro.

„De astăzi, stadionul poate fi închiriat cu 24.760 de euro, sperând să existe o dinamică pentru utilizarea banului public mult mai eficientă și o deschidere pentru Steaua pentru care urmează să vă anunț în zilele următoare detaliile cu privire la controlul avut, la măsurile luate și la deschiderea pentru Steaua”, a anunțat ministrul Apărării.

În perioada următoare, vor fi comunicate şi rezultatele controlului efectuat, măsurile adoptate și direcțiile de deschidere pentru dezvoltarea Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

