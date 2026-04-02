SUA redeschid relația cu Venezuela. Decizia care schimbă totul în jocul petrolului. Ce se întâmplă cu sancțiunile după căderea lui Maduro

Decizie surpriză la Washington. Administrația Trump a eliminat sancțiunile împotriva președintei interimare a Venezuelei, Delcy Rodriguez, într-un gest care marchează accelerarea într-un final normalizării relațiilor, după căderea lui Maduro. Mișcarea SUA deschide calea unor acorduri economice majore, inclusiv în sectorul petrolier.

Guvernul Statelor Unite a decis să ridice sancțiunile impuse președintei interimare a Venezuelei, Delcy Rodríguez, într-un pas considerat esențial pentru relansarea relațiilor bilaterale, scrie dw.com.

Decizia a fost oficializată prin eliminarea numelui acesteia de pe lista sancțiunilor administrate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), instituție aflată în subordinea Departamentului Trezoreriei.

Un nou capitol pentru Venezuela după căderea lui Maduro

Măsura vine la aproape trei luni după ce fostul lider venezuelean, Nicolás Maduro, a fost capturat într-o operațiune militară în Caracas, eveniment care a schimbat radical echilibrul politic din țară.

Ulterior, Delcy Rodriguez a preluat conducerea interimară și a inițiat o serie de gesturi considerate conciliatoare față de Washington, în paralel cu apropierea tot mai evidentă de administrația Donald Trump.

Decizia Washingtonului are și o componentă economică majoră. Eliminarea sancțiunilor permite accesul la active blocate și deschide calea pentru colaborări directe cu companii americane. În paralel, SUA au început să relaxeze treptat embargoul impus în 2019 asupra petrolului venezuelean, într-un moment în care resursele energetice ale țării devin din nou atractive pentru investitori internaționali.

Administrația americană vizează, potrivit mai multor analize, un rol activ în exploatarea rezervelor uriașe de petrol ale Venezuelei, una dintre cele mai bogate țări din lume în resurse energetice.

Ridicarea sancțiunilor face parte dintr-un proces mai amplu de apropiere diplomatică. Recent, Statele Unite au anunțat și redeschiderea ambasadei din Caracas, după o pauză de șapte ani. Amintim că în trecut, sancțiunile impuse Delcy Rodriguez au inclus înghețarea activelor din SUA și interzicerea oricăror relații comerciale cu cetățeni sau companii americane.

Recomandarea autorului

