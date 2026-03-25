Alegeri în Danemarca: Mette Frederiksen este în drum spre Rege, după ce partidul ei a înregistrat cel mai slab rezultat din 1903. Cine este fostul premier care ar putea înclina balanța la Copenhaga

Regele Frederik al X-lea al Danemarcei o va primi, miercuri dimineața, pe prim-ministrul Mette Frederiksen, care îl va informa pe despre rezultatele alegerilor care au avut loc, ieri, în țară și situația parlamentară.

Social-democrații prim-ministrului Mette Frederiksen au obținut cele mai multe voturi la alegerile din Danemarca de marți, dar au înregistrat cel mai slab rezultat din 1903 încoace, întrucât blocul său de coaliție nu a reușit să obțină majoritatea, scrie BBC.

Cu 21,9% din voturi, partidul lui Frederiksen deține în continuare, de departe, cel mai mare număr de mandate, însă gruparea sa de stânga s-a situat cu mult sub pragul de 90 de mandate necesare pentru a forma o majoritate.

Social-democrații se află la putere din 2019, iar Frederiksen le-a spus susținătorilor entuziaști că îi „pare rău că nu am obținut mai multe voturi”.

Într-un mesaj plin de încredere, ea a adăugat: „Nimic nu mă poate întrista astăzi, având în vedere că social-democrații au devenit din nou partidul politic preferat al danezilor”.

Principalul rival de dreapta al social-democraților, Partidul Liberal, a înregistrat, de asemenea, cel mai slab rezultat din ultimul secol, cu doar 10,1%, rămânând în urma Partidului Stânga Verde (SF).

Frederiksen mai are încă șanse să rămână la putere pentru un al treilea mandat, însă Danemarca este condusă de obicei de guverne de coaliție, așa că se prefigurează acum negocieri dure, care ar putea dura zile sau săptămâni.

Pe buletinul de vot au figurat douăsprezece partide politice diferite.

Cu un total de 84 de locuri, „blocul roșu” al partidelor de stânga a obținut un ușor avantaj față de „blocul albastru” de dreapta, care deține în total 77 de locuri.

Niciunul dintre cele două blocuri nu a reușit să atingă pragul de 90 de locuri necesar pentru a obține majoritatea în parlamentul danez, care numără 179 de locuri.

„Am fost responsabilă pentru această țară minunată timp de aproape 7 ani”, a continuat Frederiksen. „Sunt în continuare pregătită să îmi asum responsabilitatea în calitate de prim-ministru al Danemarcei.”

Lars Løkke Rasmussen, ar putea înclina balanța puterii în Danemarca

Cu toate acestea, Partidul Moderat, un partid mic de centru care deține 14 locuri, are acum puterea de a juca rolul de „kingmaker”, iar toate privirile sunt îndreptate către liderul său, fostul prim-ministru Lars Løkke Rasmussen.

El a preluat inițiativa în gestionarea conflictului dintre Groenlanda și Statele Unite și a devenit viral datorită salutului cu pumnul pe care l-a făcut după o întâlnire cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, la Washington.

Cu pipa sa caracteristică în mână și înconjurat de susținători marți seara, Rasmussen le-a spus celor prezenți că este în favoarea formării unui guvern de centru.

„Ne situăm la mijloc”, a spus el. „Suntem pregătiți.”

Însă Troels Lund Poulsen, liderul liberalilor, cel mai mare partid al blocului albastru, a exclus categoric posibilitatea de a intra din nou în guvern alături de social-democrați și l-a îndemnat pe Rasmussen să i se alăture în tabăra de dreapta.

Corespondenta postului DR, Christine Cordsen, a sugerat că cel mai probabil rezultat este un guvern de centru-stânga format din social-democrați, Roșii-Verzi, Moderați și Partidul Social-Liberal Danez.

Alegerile au avut loc în urma cererilor repetate ale președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda, un teritoriu danez semi-autonom.

Frederiksen, în vârstă de 48 de ani, a convocat alegerile cu câteva luni mai devreme decât se aștepta, mizând pe faptul că creșterea popularității sale în sondaje, determinată de modul în care a gestionat amenințarea președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda, o va ajuta să obțină un al treilea mandat.

Cu toate acestea, campania electorală a fost dominată mai degrabă de preocupările interne decât de cele geopolitice. Printre acestea s-au numărat costul vieții, starea economiei și problemele legate de protecția socială, deși nivelul ridicat de pesticide din apa potabilă – din cauza creșterii porcilor – și amprenta climatică a agriculturii au devenit, de asemenea, o preocupare pentru alegători.

Citește și

ULTIMA ORĂ Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei care i-a ținut piept lui Trump în problema Groenlandei, și-a prezentat demisia în fața Regelui
12:40
Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei care i-a ținut piept lui Trump în problema Groenlandei, și-a prezentat demisia în fața Regelui
FLASH NEWS Cum arată acum locul exploziei care a zguduit centrul Istanbulului în urmă cu trei zile. Gândul publică imagini exclusive
12:15
Cum arată acum locul exploziei care a zguduit centrul Istanbulului în urmă cu trei zile. Gândul publică imagini exclusive
ALEGERI Trump își reafirmă sprijinul pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria: „Votați-l. E un prieten adevărat. Sunt alături de el până la capăt”
11:50
Trump își reafirmă sprijinul pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria: „Votați-l. E un prieten adevărat. Sunt alături de el până la capăt”
APĂRARE Kim Jong Un își declară sprijinul total și „de neclintit” pentru Rusia. Cooperarea militară dintre Phenian și Moscova se intensifică
11:23
Kim Jong Un își declară sprijinul total și „de neclintit” pentru Rusia. Cooperarea militară dintre Phenian și Moscova se intensifică
RĂZBOI Planul secret în 15 puncte al SUA pentru Iran. Trump pune condiții stricte regimului de la Teheran pentru încheierea războiului
10:52
Planul secret în 15 puncte al SUA pentru Iran. Trump pune condiții stricte regimului de la Teheran pentru încheierea războiului
RĂZBOI Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni
10:08
Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Ce spune fostul comandant al armatei ucrainene despre conflictul din Iran. Cât mai e până la al Treilea Război Mondial
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașinile electrice și hibride nu vor mai putea parca gratuit în București!
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau că are o tumoare pe creier?

