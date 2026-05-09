Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării

Un avion al companiei Frontier Airlines a lovit o persoană pe pista aeroportului internațional din Denver, Statele Unite, în timpul decolării. Potrivit autorităților, pasagerii au fost obligați să evacueze aeronava, după ce unul dintre motoare a luat foc.

Avionul, care se îndrepta spre Los Angeles, „a semnalat că a lovit un pieton în timpul decolării” vineri, în jurul orei 23:19, ora locală, a precizat contul oficial de X al aeroportului din Denver, relatează The Guardian.

„Ne oprim pe pistă”, a comunicat la un moment dat pilotul avionului turnului de control, potrivit site-ului ATC.com. „Tocmai am lovit pe cineva. Avem un incendiu la motor.”

Pilotul i-a spus controlorului de trafic aerian că la bord se află „231 de persoane” – și că „o persoană traversa pista”.

De asemenea, acesta a informat turnul de control că „au fum în aeronavă”.

„Vom evacua pe pistă”, a adăugat pilotul.

Potrivit oficialilor aeroportului, pietonul încălcase un gard perimetral cu aproximativ două minute înainte de incident și a fost declarat mort la fața locului. Persoana nu a fost identificată public și se crede că nu ar fi fost angajat al aeroportului, scrie NBC News.

Nu este clar dacă incendiul la motor a avut legătură cu coliziunea.

Compania Frontier Airlines a declarat într-un comunicat că zborul 4345 a fost cel implicat în coliziune – și că „s-a semnalat fum în cabină, iar piloții au întrerupt decolarea”.

Avionul, un Airbus A321, „transporta 224 de pasageri și șapte membri ai echipajului”, a precizat compania aeriană. „Investigăm acest incident și strângem mai multe informații în coordonare cu aeroportul și alte autorități de siguranță.”

Pasagerii au fost apoi evacuați folosind toboganele, iar echipajul de urgență i-a transportat cu autobuzul la terminal.

