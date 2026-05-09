Le Figaro: Nicușor Dan critică strategiile UE și continuă să susțină parteneriatul cu Statele Unite

Mesajul lui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Europei nu a rămas fără ecou. Declarațiile președintelui României au fost preluate și de presa internațională. De pildă, Le Figaro titrează că „președintele critică strategiile UE și continuă să susțină parteneriatul cu Statele Unite”.

Nicușor Dan a transmis un mesaj, cu ocazia Zilei Europei, de 9 mai. Președintele României a reluat promisiunile de rezolvare a crizei politice și a promis că țara noastră va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. De asemenea, el a mai vorbit și despre acordul pe politicile mari, OCDE, SAFE și PNRR, precum și despre Uniunea Europeană. Vezi AICI declarațiile. Altfel, discursul președintelui nu a rămas fără ecou, fiind preluat și analizat de presa internațională.

Presa franceză analizează discursul lui Nicușor Dan

Le Figaro, de exemplu, aduce în atenție o parte din discursul pe care Nicușor Dan l-a susținut sâmbătă, 9 mai. „Europa a făcut o greșeală abandonând energia nucleară”, citează publicația franceză.

Publicația franceză a adus în atenție criza din Parlamentul României (demitera guvernului Bolojan), precum și faptul că Administrația Prezidențială a decis anularea recepției oficiale de Ziua Europei. Altfel, jurnaliștii comentează discursul președintelui.

„La câteva zile după ce Parlamentul României a cenzurat actualul guvern, aruncând țara într-o criză politică fără precedent în urma alianței – mai mult decât toxice – dintre socialiști (PSD) și extrema dreaptă (AUR), administrația prezidențială a decis să anuleze recepția oficială organizată în fiecare an cu ocazia Zilei Europei.

În discursul său, Nicușor Dan a criticat retorica simplistă despre Uniunea Europeană și a afirmat că dezbaterea privind viitorul european al României este adesea înlocuită cu «sloganuri» în loc de discuții autentice despre interesele țării în cadrul UE”, arată Le Figaro.

Au adus în discuție Aderarea Republicii Moldova la UE

„Președintele român a declarat apoi că «Europa a făcut o greșeală abandonând energia nucleară și bazându-și aprovizionarea cu energie pe gaz ieftin din Rusia, neglijând industria sa de apărare și stabilind, în cadrul unei politici de mediu, ce-i drept, justificate, obiective mult prea ambițioase care au afectat industria sa grea».

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne unul dintre obiectivele importante ale României, la fel ca și parteneriatul cu Statele Unite. Europa și România au nevoie ca Uniunea Europeană să mențină un parteneriat corect, puternic și echitabil cu Statele Unite, a declarat Nicușor Dan”, susțin jurnaliștii francezi.

