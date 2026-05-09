Prima pagină » Știri politice » Le Figaro: Nicușor Dan critică strategiile UE și continuă să susțină parteneriatul cu Statele Unite

Le Figaro: Nicușor Dan critică strategiile UE și continuă să susțină parteneriatul cu Statele Unite

Le Figaro: Nicușor Dan critică strategiile UE și continuă să susțină parteneriatul cu Statele Unite
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Mesajul lui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Europei nu a rămas fără ecou. Declarațiile președintelui României au fost preluate și de presa internațională. De pildă, Le Figaro titrează că „președintele critică strategiile UE și continuă să susțină parteneriatul cu Statele Unite”.

Nicușor Dan a transmis un mesaj, cu ocazia Zilei Europei, de 9 mai. Președintele României a reluat promisiunile de rezolvare a crizei politice și a promis că țara noastră va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. De asemenea, el a mai vorbit și despre acordul pe politicile mari, OCDE, SAFE și PNRR, precum și despre Uniunea Europeană. Vezi AICI declarațiile. Altfel, discursul președintelui nu a rămas fără ecou, fiind preluat și analizat de presa internațională.

Le Figaro Nicușor Dan critică strategiile UE și continuă să susțină parteneriatul cu Statele Unite

Nicușor Dan, președintele României

Presa franceză analizează discursul lui Nicușor Dan

Le Figaro, de exemplu, aduce în atenție o parte din discursul pe care Nicușor Dan l-a susținut sâmbătă, 9 mai. „Europa a făcut o greșeală abandonând energia nucleară”, citează publicația franceză.

Publicația franceză a adus în atenție criza din Parlamentul României (demitera guvernului Bolojan), precum și faptul că Administrația Prezidențială a decis anularea recepției oficiale de Ziua Europei. Altfel, jurnaliștii comentează discursul președintelui.

„La câteva zile după ce Parlamentul României a cenzurat actualul guvern, aruncând țara într-o criză politică fără precedent în urma alianței – mai mult decât toxice – dintre socialiști (PSD) și extrema dreaptă (AUR), administrația prezidențială a decis să anuleze recepția oficială organizată în fiecare an cu ocazia Zilei Europei.

În discursul său, Nicușor Dan a criticat retorica simplistă despre Uniunea Europeană și a afirmat că dezbaterea privind viitorul european al României este adesea înlocuită cu «sloganuri» în loc de discuții autentice despre interesele țării în cadrul UE”, arată Le Figaro.

Au adus în discuție Aderarea Republicii Moldova la UE

„Președintele român a declarat apoi că «Europa a făcut o greșeală abandonând energia nucleară și bazându-și aprovizionarea cu energie pe gaz ieftin din Rusia, neglijând industria sa de apărare și stabilind, în cadrul unei politici de mediu, ce-i drept, justificate, obiective mult prea ambițioase care au afectat industria sa grea».

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne unul dintre obiectivele importante ale României, la fel ca și parteneriatul cu Statele Unite. Europa și România au nevoie ca Uniunea Europeană să mențină un parteneriat corect, puternic și echitabil cu Statele Unite, a declarat Nicușor Dan”, susțin jurnaliștii francezi.

Autorul recomandă:

Sursă foto:  Mediafax Foto

Recomandarea video

Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Click
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!
Ce se întâmplă doctore
Alertă sanitară hantavirus după decesele de pe vasul de croazieră! Numărul pacienților a crescut. Simptomele cheie și perioada de incubație, conform OMS
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Știința dezvăluie de ce este bine să călătorești
MESAJ Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
17:07
Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
ANUNȚ Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani
16:56
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani
NEWS ALERT Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
16:52
Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
EDUCAȚIE Interdicția telefoanelor în școli nu aduce note mai mari. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu realizat în SUA
16:30
Interdicția telefoanelor în școli nu aduce note mai mari. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu realizat în SUA
CONTROVERSĂ O dronă ucraineană cu explozibil a fost descoperită în derivă lângă Lefkada. Care era misiunea acesteia
15:55
O dronă ucraineană cu explozibil a fost descoperită în derivă lângă Lefkada. Care era misiunea acesteia
CONTROVERSĂ Coreea de Nord va lansa un atac nuclear în cazul în care Kim Jong-un va fi ucis. Ce l-a făcut pe liderul de la Phenian să modifice Constituția
15:49
Coreea de Nord va lansa un atac nuclear în cazul în care Kim Jong-un va fi ucis. Ce l-a făcut pe liderul de la Phenian să modifice Constituția

Cele mai noi

Trimite acest link pe