Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei

Liderul chinez Xi Jinping, care a petrecut mai bine de un deceniu transformând Armata Populară de Eliberare într-o putere militară globală, a lansat o epurare amplă a propriei conduceri militare. Pe fondul rivalității cu Statele Unite și al tensiunilor internaționale crescânde, Beijingul se confruntă cu una dintre cele mai profunde crize politice din armata lui Xi Jinping, relatează The New York Times.

La o sesiune recentă a parlamentului chinez, televiziunea de stat a arătat doar câțiva generali prezenți în sală, în ciuda faptului că zeci de oficiali militari de rang înalt se aflau acolo cu un an înainte. În cuvintele sale adresate ofițerilor, Xi Jinping a avertizat public asupra pericolelor neloialității în cadrul armatei.

„Nu ar trebui să existe niciodată în armată nimeni care să aibă o inimă împărțită față de partid”, a spus liderul chinez.

Cea mai mare criză pentru Xi

Analiștii cred că Xi Jinping și-a pierdut efectiv încrederea în generalii pe care i-a promovat și pe care i-a însărcinat cu modernizarea armatei chineze. „Când Xi folosește termenul «inimă frântă», acesta are multe înțelesuri”, a explicat Chien-wen Kou, profesor la Universitatea Națională Chengchi din Taiwan. Potrivit acestuia, expresia provine din tratate chinezești antice care îi avertizau pe conducători împotriva trădării liderilor militari:

„Chiar și cei mai de încredere și importanți confidenți ai săi au căzut. Cine altcineva i-ar putea câștiga încrederea?”

Armata Chinei a devenit mai puternică și mai periculoasă pentru Xi însuși

În cei 13 ani de putere ai lui Xi Jinping, China și-a transformat armata într-una dintre cele mai puternice din lume, dezvoltând activ portavioane, rachete hipersonice și un arsenal nuclear. În același timp, suspiciunile la adresa conducerii cu privire la corupție, nepotism și posibila prezență a unor centre de influență în cadrul armatei au crescut. Ceea ce a început ca o campanie anticorupție a escaladat în demiterea la scară largă a zeci de ofițeri de rang înalt.

Punctul culminant a fost căderea generalului Zhang Youxia, unul dintre cei mai apropiați asociați ai lui Xi și comandantul-șef al armatei chineze. Analiștii spun că un conflict a apărut după ce Xi a încercat să-l promoveze pe generalul Zhang Shengmin – șeful investigațiilor militare – într-o poziție care ar putea rivaliza cu influența lui Zhang Youxia. Acesta din urmă s-a opus deciziei și a fost demis câteva luni mai târziu.

Doi foști miniștri ai apărării din China au fost condamnați la moarte

Săptămâna trecută, un tribunal militar chinez a condamnat la moarte, cu suspendarea executării pedepsei timp de doi ani, doi foști miniștri ai apărării, pentru luare de mită. Analiștii văd acest lucru ca o dovadă a cât de departe a ajuns campania lui Xi Jinping.

„Aceasta este armata lui Xi Jinping. De ce distruge ce a construit?”, a întrebat Daniel Mattingly, profesor asociat la Universitatea Yale. El a adăugat, de asemenea: „Ceva s-a schimbat radical.”

Xi se teme că se va repeta soarta altor regimuri

Experții spun că liderul chinez este din ce în ce mai îngrijorat nu doar de corupție, ci și de posibilitatea de a pierde controlul asupra forțelor de securitate.

Xi a citat în repetate rânduri prăbușirea Uniunii Sovietice și decăderea regimurilor din Orientul Mijlociu, unde armata a refuzat să sprijine guvernul în perioade de criză, ca exemple ale motivului pentru care liderul chinez sporește controlul politic și îndoctrinarea ideologică în cadrul armatei.

„Loialitatea absolută față de partid se bazează pe cuvântul «absolut»”, a subliniat Xi în discursurile sale interne.

Curățare ideologică

După un nou val de demiteri, Xi Jinping a lansat o campanie la scară largă pentru „rectificarea ideologică” și „forjarea revoluționară” a armatei. Imaginile televiziunii de stat arată ofițeri luând notițe despre discursurile liderului chinez, cu generalul Zhang Shengming, curatorul-șef al investigațiilor militare, stând lângă el. Analiștii cred că loialitatea politică a devenit acum mai importantă pentru Xi decât eficiența în luptă.

„Xi este prins într-o contradicție între «comunist» și profesionist”, a declarat Drew Thompson, fost oficial al Pentagonului, referindu-se la conflictul dintre angajamentul ideologic și competența militară.

