Prima pagină » Știri externe » Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

După ce a scris istorie cu Inter, în urmă cu o săptămână, Cristi Chivu a mai adăugat o „realizare“ de răsunet pe agenda sa. Antrenorul a ajuns, astăzi, la Vatican. Papa Leon al XIV-lea a primit, sâmbătă, în audiență conducerea și echipa clubului de fotbal ”Internazionale Milano”, care a câștigat campionatul Italiei în actualul sezon, scrie Vatican News.

Suveranul Pontif i-a îndemnânat pe recent încoronații campioni ai Italiei să nu se oprească aici, ci să „reflecteze asupra experienței pe care au trăit-o”, pentru a le aduce  tinerilor „un mesaj util”.

Președintele și directorul general al clubului, Giuseppe Marotta, vicepreședintele Javier Zanetti, proprietarii Oaktree, consiliul de administrație, antrenorul Cristian Chivu, lotul și întreg personalul au primit binecuvântarea Papei.

Președintele Marotta i-a înmânat Pontifului un tricou  personalizat al echipei Inter cu numărul 10 și numele LEONE XIV.

Discursul Suveranului Pontif este redat mai jos:

„În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Pace vouă! Dragi frați și surori, vă urez bun venit și felicitări întregii echipe, conducerii, corpului tehnic și numeroșilor fani și suporteri pentru această realizare. Acesta este, fără îndoială, un moment de mare bucurie pentru voi toți, și mă bucur să îl împărtășesc alături de voi.

Este un obiectiv atins prin muncă asiduă, muncă în echipă, disciplină și perseverență, calități pe care ați reușit să le păstrați atât în momentele pline de bucurie – cum ar fi ultimul meci, pe care l-ați sărbătorit deja! – cât și în cele dificile, fără a vă descuraja sau a renunța. Din acest motiv, în timp ce vă felicit, vă invit să reflectați asupra experienței pe care ați trăit-o, astfel încât, în acest moment de succes, să deveniți purtătorii unui mesaj deosebit de util pentru creșterea tinerilor.

Mulți dintre ei vă privesc, în acest moment, ca pe niște „eroi”, ca pe niște modele de urmat, iar acest lucru vă conferă o responsabilitate care depășește simpla performanță și vă îndeamnă, în calitate de sportivi, să fiți purtători ai unor valori.

Aș dori să subliniez acest lucru, deoarece tinerii de astăzi au cu adevărat nevoie de modele de urmat, iar ceea ce faceți voi are un impact – care poate fi pozitiv sau negativ – asupra vieții tinerilor. Așadar, aș dori să vă las cu această idee a marii responsabilități pe care o aveți. Acum aproximativ treizeci și cinci de ani, Sfântul Ioan Paul al II-lea a vorbit despre acest lucru în cadrul unei întâlniri organizate tocmai cu unii reprezentanți ai clubului vostru.

După ce a amintit rolul semnificativ pe care l-a jucat în istoria fotbalului italian, el a adăugat, adresându-se jucătorilor și conducătorilor: „Asigurați-vă că mulți vor recunoaște în voi și în comportamentul vostru autenticitatea și integritatea care rezistă încercării timpului” (Discurs adresat conducătorilor și jucătorilor clubului „Inter Calcio”, 16 februarie 1991). Acestea sunt cuvinte pe care aș dori să vi le repet și eu, reitérându-mi felicitările. Vă binecuvântez cordial pe voi și pe familiile voastre și vă doresc tot ce este mai bun.”

Sursă galerie foto: Vatican News

