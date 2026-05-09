50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
Un marș pro-Europa, organizat cu ocazia Zilei Europei, are loc sâmbătă, 9 mai, în Capitală. Potrivit organizatorilor, manifestaţia este una „în favoarea democraţiei şi a statului de drept”.
Tema aleasă pentru acest eveniment este „Un singur drum – Europa”.
Astfel, de la ora 17:00, participanţii se vor aduna în Piața Universității, urmând ca de la 18 să pornească în marș spre Piața Victoriei.
„Apartenența la Europa este cea mai sigură garanție a transparenței și a dreptății. Acum este momentul să susținem vocea comună a Europei – împotriva slăbiciunilor interne și a amenințărilor externe, împotriva injustiției, a minciunii, a corupției și dezbinării”, se arată în descrierea evenimentului organizat pe rețelele sociale de Asociația MEA (Mediu-Educație-Activism).
Potrivit organizatorilor, evenimentul se vrea a fi un apel la unitate europeană în fața problemelor interne și a amenințărilor care vin pe plan extern.
„Uniunea Europeană este vocea noastră – o voce a libertății, a drepturilor egale și a unei societăți în care fiecare individ are șansa de a trăi cu demnitate. Statul de drept rămâne o necesitate fundamentală. Fără adevăr, fără respectarea legii, fără o justiție independentă și fără investiții în educație, cercetare și cultură, nu poate exista un viitor democratic”, mai spun aceștia.
În contextul organizării evenimentului, jandarmii vor asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, manifestaţia a fost declarată şi avizată în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului Bucureşti, după cum urmează:
