Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:36

UPDATE 17.30: Aproximativ 50 de persoane prezente

50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa

Un marș pro-Europa, organizat cu ocazia Zilei Europei, are loc sâmbătă, 9 mai, în Capitală. Potrivit organizatorilor, manifestaţia este una „în favoarea democraţiei şi a statului de drept”.

Tema aleasă pentru acest eveniment este „Un singur drum – Europa”.

Adunarea, în Piața Universității

Astfel, de la ora 17:00, participanţii se vor aduna în Piața Universității, urmând ca de la 18 să pornească în marș spre Piața Victoriei.

„Apartenența la Europa este cea mai sigură garanție a transparenței și a dreptății. Acum este momentul să susținem vocea comună a Europei – împotriva slăbiciunilor interne și a amenințărilor externe, împotriva injustiției, a minciunii, a corupției și dezbinării”, se arată în descrierea evenimentului organizat pe rețelele sociale de Asociația MEA (Mediu-Educație-Activism).

Potrivit organizatorilor, evenimentul se vrea a fi un apel la unitate europeană în fața problemelor interne și a amenințărilor care vin pe plan extern.

„Uniunea Europeană este vocea noastră – o voce a libertății, a drepturilor egale și a unei societăți în care fiecare individ are șansa de a trăi cu demnitate. Statul de drept rămâne o necesitate fundamentală. Fără adevăr, fără respectarea legii, fără o justiție independentă și fără investiții în educație, cercetare și cultură, nu poate exista un viitor democratic”, mai spun aceștia.

Traseul marșului pro-Europa

În contextul organizării evenimentului, jandarmii vor asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, manifestaţia a fost declarată şi avizată în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului Bucureşti, după cum urmează:

  • între orele 17:30 – 18:00, adunarea participanţilor în Piaţa Universităţii, zona Pieţei 21 Decembrie 1989 şi zona trotuarului adiacent parcului din faţa Teatrului Naţional Bucureşti;
  • între orele 18:00 – 19:30, adunare publică, constând în alocuţiuni în Piaţa Universităţii;
  • între orele 19:30 – 20:30, deplasare pe sensul de circulaţie, pe traseul: Piaţa Universităţii – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Piaţa Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Victoriei (punct final în alveola centrală);
  • între orele 20:30 – 22:30, adunare publică în Piaţa Victoriei – alveola centrală;
  • între orele 22:30 – 23:00, defluirea totală a participanţilor.

