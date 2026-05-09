Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”

Adrian Papahagi, cunoscut susținător al premierului demis Ilie Bolojan, critică discursul președintelui Nicușor Dan de Ziua Europei, pe care îl numește „rece, plat și fără patos”. Acesta se declară profund mâhnit de faptul că șeful statului a ales să atace Uniunea Europeană în termeni similari cu cei folosiți de Donald Trump sau de partidele extremiste.
„Am ascultat acum câteva minute discursul președintelui României de Ziua Europei. Mă întreb, chiar era oportun ca în discursul de ziua Europei președintele României să critice greșelile UE în termenii lui Trump și să someze UE să mențină parteneriatul cu SUA, de parcă UE, nu Trump îl subminează? De ziua națională a românilor, critici România? De ziua Europei prioritatea e să critici Europa atacată și de Putin și de Trump?” a transmis acesta pe Facebook.
O critică centrală a discursului vizează alinierea președintelui la ideologia mișcării conduse de Donald Trump, chiar într-un moment dedicat unității europene.
„În loc să laude geniul părinților fondatori, solidaritatea Europei, generozitatea Franței, Germaniei, Italiei etc., care-și investesc banii în țara noastră condusă de securiști și politruci vicleni, specializați în deturnări de fonduri, jocuri duble și trădări meschine, președintele a spus că UE e subiect de controverse și lozinci, iar România nu a știut să-și apere interesele în UE, dar acum e respectată, domnule. Cum să nu te respecte toți după alegeri prezidențiale anulate, guvern proaspăt picat, extremism în floare, inflație maximă, economie vraiște, slugărnicie MAGA și eschive în UE? Respectabil, n-am ce spune!”
Acesta demontează afirmația președintelui conform căreia România este acum respectată în plan extern. Concluzia sa este că Nicușor Dan pare un lider izolat care a pierdut contactul cu spiritul european.
„Vom deveni ultimii lingăi ai lui Trump în Europa? Fără niciun folos, fiindcă Trump își mută trupele din Germania în Polonia, nu la noi. Vom ajunge să facem jocuri alunecoase pe linia Malița-Celac-Adrian Năstase-Ponta-Dungaciu, adică un soi de balet poticnit între Rusia, SUA, UE, Turcia, China, klingonieni și păstorii valahi din Valahalla? Cum Iliescu semna un parteneriat strategic cu URSS înainte ca aceasta să crape, așa ne lipim și noi la MAGA înainte ca această sinistră mișcare să expire?”
