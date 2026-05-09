Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”

„Vom deveni ultimii lingăi ai lui Trump în Europa? Fără niciun folos, fiindcă Trump își mută trupele din Germania în Polonia, nu la noi. Vom ajunge să facem jocuri alunecoase pe linia Malița-Celac-Adrian Năstase-Ponta-Dungaciu, adică un soi de balet poticnit între Rusia, SUA, UE, Turcia, China, klingonieni și păstorii valahi din Valahalla? Cum Iliescu semna un parteneriat strategic cu URSS înainte ca aceasta să crape, așa ne lipim și noi la MAGA înainte ca această sinistră mișcare să expire?”