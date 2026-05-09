Ilie Bolojan, în vizită la termocentrala de la Iernut: „Un proiect esențial pentru sistemul energetic al României”

Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă, 9 mai 2026, și termocentrala de la Iernut, județul Mureș, după ce a mers la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș.

După vizita la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, acolo unde se construiește o nouă clădire pentru pacienți, Ilie Bolojan a mers și la termocentrala de la Iernut. El a susținut că termocentrala reprezintă un „proiect esențial pentru sistemul energetic al României”.

„Este o investiție începută în 2016, care a trecut prin numeroase dificultăți”

„Am fost astăzi și la termocentrala de la Iernut, un proiect esențial pentru sistemul energetic al României.

Pentru a reduce prețul energiei pentru locuințe și firme trebuie să creștem producția de energie în bandă (pe gaz, hidro și nuclear), să stocăm pe baterii mai mult, să deblocăm accesul la rețelele electrice și să limităm acțiunile speculative pe piața de energie.

Acestea au fost priorități pentru mine în lunile anterioare.

Și deblocarea acestui proiect face parte din aceste priorități.

Am discutat cu echipele implicate despre pașii următori, astfel încât acest proiect să fie dus la bun sfârșit, fără alte întârzieri, până la sfârșitul acestui an. Voi sprijini adoptarea unui memorandum care să simplifice relațiile cu subcontractorii pentru terminarea lucrărilor.

Este o investiție începută în 2016, care a trecut prin numeroase dificultăți. Au fost, din păcate, două contracte întârziate și reziliate cu o firmă spaniolă care a intrat în faliment.

După eșecurile contractuale cu constructorii inițiali, proiectul a fost deblocat, iar conducerea ROMGAZ, căreia îi mulțumesc pentru eforturile din ultimul an, a reușit să închidă diferendele existente și să preia direct responsabilitatea finalizării lucrărilor.

Peste 95% din lucrări au fost realizate. S-a semnat contractul cu General Electric, producătorul celor patru grupuri energetice ale centralei, pentru pornirea acestora.

În perioada următoare, ritmul lucrărilor va crește, iar obiectivul este punerea în funcțiune a centralei până la sfârșitul acestui an.

Este o centrală de 430 MW, importantă atât prin capacitatea sa, cât și prin amplasament, în zona centrală a țării, unde există un deficit de energie și e nevoie de echilibrarea sistemului.

Finalizarea acestei investiții va contribui la creșterea producției de energie în bandă și la stabilitatea sistemului energetic național”, a notat Ilie Bolojan pe Facebook.

sursă foto: Facebook Ilie Bolojan