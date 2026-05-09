Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, în vizită la termocentrala de la Iernut: „Un proiect esențial pentru sistemul energetic al României”

Ilie Bolojan, în vizită la termocentrala de la Iernut: „Un proiect esențial pentru sistemul energetic al României”

Ilie Bolojan, în vizită la termocentrala de la Iernut: „Un proiect esențial pentru sistemul energetic al României”
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă, 9 mai 2026, și termocentrala de la Iernut, județul Mureș, după ce a mers la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. 

După vizita la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, acolo unde se construiește o nouă clădire pentru pacienți, Ilie Bolojan a mers și la termocentrala de la Iernut. El a susținut că termocentrala reprezintă un „proiect esențial pentru sistemul energetic al României”.

Ilie Bolojan, în vizită la termocentrala de la Iernut: „Un proiect esențial pentru sistemul energetic al României”

Ilie Bolojan, în vizită la termocentrala de la Iernut 

„Este o investiție începută în 2016, care a trecut prin numeroase dificultăți”

„Am fost astăzi și la termocentrala de la Iernut, un proiect esențial pentru sistemul energetic al României.

Pentru a reduce prețul energiei pentru locuințe și firme trebuie să creștem producția de energie în bandă (pe gaz, hidro și nuclear), să stocăm pe baterii mai mult, să deblocăm accesul la rețelele electrice și să limităm acțiunile speculative pe piața de energie.

Acestea au fost priorități pentru mine în lunile anterioare.

Și deblocarea acestui proiect face parte din aceste priorități.

Am discutat cu echipele implicate despre pașii următori, astfel încât acest proiect să fie dus la bun sfârșit, fără alte întârzieri, până la sfârșitul acestui an. Voi sprijini adoptarea unui memorandum care să simplifice relațiile cu subcontractorii pentru terminarea lucrărilor.

Este o investiție începută în 2016, care a trecut prin numeroase dificultăți. Au fost, din păcate, două contracte întârziate și reziliate cu o firmă spaniolă care a intrat în faliment.

După eșecurile contractuale cu constructorii inițiali, proiectul a fost deblocat, iar conducerea ROMGAZ, căreia îi mulțumesc pentru eforturile din ultimul an, a reușit să închidă diferendele existente și să preia direct responsabilitatea finalizării lucrărilor.

Peste 95% din lucrări au fost realizate. S-a semnat contractul cu General Electric, producătorul celor patru grupuri energetice ale centralei, pentru pornirea acestora.

În perioada următoare, ritmul lucrărilor va crește, iar obiectivul este punerea în funcțiune a centralei până la sfârșitul acestui an.

Este o centrală de 430 MW, importantă atât prin capacitatea sa, cât și prin amplasament, în zona centrală a țării, unde există un deficit de energie și e nevoie de echilibrarea sistemului.

Finalizarea acestei investiții va contribui la creșterea producției de energie în bandă și la stabilitatea sistemului energetic național”, a notat Ilie Bolojan pe Facebook.

Autorul recomandă:

sursă foto: Facebook Ilie Bolojan

Recomandarea video

Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Click
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!
Ce se întâmplă doctore
Alertă sanitară hantavirus după decesele de pe vasul de croazieră! Numărul pacienților a crescut. Simptomele cheie și perioada de incubație, conform OMS
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Știința dezvăluie de ce este bine să călătorești
MESAJ Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
17:07
Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
ANUNȚ Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani
16:56
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani
NEWS ALERT Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
16:52
Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
EDUCAȚIE Interdicția telefoanelor în școli nu aduce note mai mari. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu realizat în SUA
16:30
Interdicția telefoanelor în școli nu aduce note mai mari. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu realizat în SUA
CONTROVERSĂ O dronă ucraineană cu explozibil a fost descoperită în derivă lângă Lefkada. Care era misiunea acesteia
15:55
O dronă ucraineană cu explozibil a fost descoperită în derivă lângă Lefkada. Care era misiunea acesteia
CONTROVERSĂ Coreea de Nord va lansa un atac nuclear în cazul în care Kim Jong-un va fi ucis. Ce l-a făcut pe liderul de la Phenian să modifice Constituția
15:49
Coreea de Nord va lansa un atac nuclear în cazul în care Kim Jong-un va fi ucis. Ce l-a făcut pe liderul de la Phenian să modifice Constituția

Cele mai noi

Trimite acest link pe