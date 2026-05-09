Laura Codruța Kovesi a renunțat la faimoasa armată de bufnițe care îi ocupa biroul din București, pe vremea când era șefă la DNA, și a ales pentru sediul Parchetului European o figurină care reprezintă un Okapi.

Din spatele acestui simbol, șefa EPPO i-a transmis zilele trecute un mesaj tăios președintelui Nicușor Dan și i-a recomandat „un somn bun”.

Locul bufnițelor de porțelan sau puf care au marcat mandatul Laurei Codruța Kovesi în România a fost luat, la Luxemburg, de o figurină mai rară. Pe biroul șefei EPPO se află acum ceea ce pare a fi o girafă de pădure, numită pe scurt Okapi.

Despre colecția de bufnițe, Kovesi a povestit în 2010 că a cumpărat inițial câteva figurine pentru a le dărui unui coleg. Ulterior, aceasta a primit, timp de ani de zile, tot mai multe exponate de la diverse persoane.

„Am cumpărat mai multe bufniţe, neavând unde să le pun, le-am aşezat acolo până urma să mă întâlnesc cu colegul, după care alte persoane, văzând bufniţele, au crezut că fac colecţie. Aşa m-am trezit cu mai multe bufniţe.”

În plin război politic, Kovesi îl atacă pe Nicușor Dan

Din noul birou de la Luxemburg, Kovesi a lansat și un atac tăios la adresa lui Nicușor Dan, după ce acesta a declarat că sub mandatul ei la DNA s-ar fi comis abuzuri. Șefa EPPO i-a dorit președintelui „un somn bun” pentru a reveni în formă.

“Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. (…) cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”, a declarat aceasta într-un interviu acordat Context.ro

Negocierile funcțiilor a blocat procurorii buni

Fosta șefă DNA a abordat și problema numirilor la vârful marilor parchete.

“Atunci când președintele statului declară și în timpul campaniei electorale, și după, voi negocia numirile pentru funcțiile de procuror general și DNA, transmite un anumit semnal. Știu mulți procurori buni din sistem care nu și-au depus candidatura, pentru că au spus: Păi dacă el negociază funcțiile, numirea este deja negociată, numele se cunoaște, și atunci de ce să candidez?”

Kovesi exclude intrarea în politică

Întrebată despre scenariile care o plasează la conducerea unui nou partid sau într-o candidatură la președinție, Kovesi a exclus intrarea în politică.

“Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor. (…) Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic. Exclud categoric”.

După revocarea din funcția de procuror-șef al DNA în iulie 2018, Laura Codruța Kovesi a rămas procuror în România până în toamna anului 2019. În octombrie 2019, aceasta a fost desemnată procuror-șef al Parchetului European.

