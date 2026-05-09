Prima pagină » Actualitate » Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA

Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA

Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Laura Codruța Kovesi a renunțat la faimoasa armată de bufnițe care îi ocupa biroul din București, pe vremea când era șefă la DNA, și a ales pentru sediul Parchetului European o figurină care reprezintă un Okapi.

Laura Codruța Kovesi

Din spatele acestui simbol, șefa EPPO i-a transmis zilele trecute un mesaj tăios președintelui Nicușor Dan și i-a recomandat „un somn bun”.

Locul bufnițelor de porțelan sau puf care au marcat mandatul Laurei Codruța Kovesi în România a fost luat, la Luxemburg, de o figurină mai rară. Pe biroul șefei EPPO se află acum ceea ce pare a fi o girafă de pădure, numită pe scurt Okapi.

Sursa foto: Mediafax

Despre colecția de bufnițe, Kovesi a povestit în 2010 că a cumpărat inițial câteva figurine pentru a le dărui unui coleg. Ulterior, aceasta a primit, timp de ani de zile, tot mai multe exponate de la diverse persoane.

„Am cumpărat mai multe bufniţe, neavând unde să le pun, le-am aşezat acolo până urma să mă întâlnesc cu colegul, după care alte persoane, văzând bufniţele, au crezut că fac colecţie. Aşa m-am trezit cu mai multe bufniţe.”

În plin război politic, Kovesi îl atacă pe Nicușor Dan

Din noul birou de la Luxemburg, Kovesi a lansat și un atac tăios la adresa lui Nicușor Dan, după ce acesta a declarat că sub mandatul ei la DNA s-ar fi comis abuzuri. Șefa EPPO i-a dorit președintelui „un somn bun” pentru a reveni în formă.

“Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. (…) cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”, a declarat aceasta într-un interviu acordat Context.ro

Negocierile funcțiilor a blocat procurorii buni

Fosta șefă DNA a abordat și problema numirilor la vârful marilor parchete.

“Atunci când președintele statului declară și în timpul campaniei electorale, și după, voi negocia numirile pentru funcțiile de procuror general și DNA, transmite un anumit semnal. Știu mulți procurori buni din sistem care nu și-au depus candidatura, pentru că au spus: Păi dacă el negociază funcțiile, numirea este deja negociată, numele se cunoaște, și atunci de ce să candidez?”

Kovesi exclude intrarea în politică

Întrebată despre scenariile care o plasează la conducerea unui nou partid sau într-o candidatură la președinție, Kovesi a exclus intrarea în politică.

“Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor. (…) Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic. Exclud categoric”.

După revocarea din funcția de procuror-șef al DNA în iulie 2018, Laura Codruța Kovesi a rămas procuror în România până în toamna anului 2019. În octombrie 2019, aceasta a fost desemnată procuror-șef al Parchetului European.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
REACȚIE Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu apără austeritatea Guvernului Bolojan: „Am trăit peste puterile noastre”
14:34
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu apără austeritatea Guvernului Bolojan: „Am trăit peste puterile noastre”
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar

Cele mai noi

Trimite acest link pe