Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi

Elena Udrea a spus că a ajuns să fie de partea președintelui Nicușor Dan, după ce Laura Codruța Kovesi a lansat o replică acidă la adresa președintelui României. Replica tăioasă a venit în urma declarațiilor lui Nicușor Dan referitoare la abuzurile care ar fi avut loc sub mandatul lui Kovesi la DNA. Vezi mai jos.

Acum, Elena Udrea se arată de partea președintelui Nicușor Dan. Ea susține că Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, ar fi ajuns în funcție nu în urma criteriilor de competență, ci de discriminare pozitivă. Fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului (2008-2012) a mai susținut că abuzurile făcute de DNA sunt dovedite „prin zeci de decizii ale instanțelor de judecată din România, alte țări europene și CEDO”. Ea mai precizează că sunt dovedite „și prin Rapoarte cuprinzând aceste abuzuri, aprobate de instituții oficiale”.

Ce spune Elena Udrea

„Am ajuns să fiu de partea lui Nicușor Dan!

Față de tupeul lui Kovesi de a ironiza performanțele olimpice ale acestuia și de a-l trimite să se odihnească, pentru ca și-a permis să afirme că în vremea ei, DNA a făcut abuzuri, lucru deja dovedit prin zeci de decizii ale instanțelor de judecată din România, alte țări europene și CEDO și prin Rapoarte cuprinzând aceste abuzuri, aprobate de instituții oficiale.

Ca să zic așa, faptul că ai fost olimpic internațional la matematică, faptul ca ai fost votat de 6.168.642 de români, este mai important și infinit mai bine decât să fii mediocră profesional și să ajungi în funcție de Procuror General al României, sau Procuror șef la DNA, doar pentru că Traian Băsescu te-a numit pe criterii nu de competența, ci de discriminare pozitivă: femeie, tânără și, colac peste pupăză, pentru ca fusesei voleibalistă(baschetbalistă), deci a presupus ca ai spirit de echipă și poți fi un bun șef pentru procurori!!!

Iar ca este așa, nu mă poate contrazice nimeni!”, a notat Elena Udrea pe Facebook.

See declarations made by Laura Codruța Kovesi, after Nicușor Dan said that under her mandate at DNA there were abuses.

Vezi AICI declarațiile făcute de Nicușor Dan.

