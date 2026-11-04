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Victorie neașteptată a democraților în statul Texas. Banii lui Elon Musk și mitingurile lui Donald Trump nu i-au ajutat pe republicani să câștige într-un stat considerat fieful conservatorilor

Victorie neașteptată a democraților în statul Texas. Banii lui Elon Musk și mitingurile lui Donald Trump nu i-au ajutat pe republicani să câștige într-un stat considerat fieful conservatorilor
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În cadrul alegerilor pentru Congresul american, una dintre cele mai mari surprize a fost dată de democratul James Talarico, care a câștigat cursa pentru Senat în statul Texas. Victoria sa reprezintă un moment istoric, deoarece este pentru prima dată din 1988 când un democrat câștigă un mandat de senator federal în acest stat tradițional republican și primul triumf al partidului într-o cursă la nivelul întregului stat Texas din 1994.

După afișarea rezultatelor, susținătorii lui James Talarico au explodat de bucurie când a fost prezentat drept câștigător. Aceștia s-au îmbrățișat, s-au sărutat și au început să bea pentru o realitate despre care mulți spun că nu îndrăzneau să creadă că se va împlini.

Victoria lui Talarico în Texas, combinată cu înlăturarea din funcție a guvernatorului republican al statului, a completat victoria istorică a democraților în Texas. Înfrângerea lui Greg Abbott a marcat prima dată când un democrat a câștigat o cursă pentru funcția de guvernator în acest stat din anii 1990.

Fiind al doilea cel mai populat stat al țării, Texas a fost considerat tot timpul un bastion al conservatorismului. Cu toate acestea, pe parcursul campaniei electorale, sondajele au sugerat că Talarico reușea să se impună în rândul alegătorilor texani.

Înainte de a deveni senator ales, Talarico a servit ca reprezentant în camera inferioară a Congresului american din Texas începând cu anul 2019. În cursa pentru Senat, acesta l-a învins pe procurorul general republican al statului, Ken Paxton, un aliat apropiat al lui Donald Trump, printr-o campanie care s-a concentrat masiv pe combaterea corupției și reducerea costului ridicat al vieții.

Cheltuielile din campania electorală pentru acest stat au ajuns să fie cele mai scumpe din istoria Statelor Unite, cu peste o jumătate de miliard de dolari cheltuiți. Doar Elon Musk a donat 158 de milioane de dolari unui super PAC care susținea campania lui Paxton, un punct pe care Talarico l-a folosit în atacurile la adresa campaniei acestuia.

Lovitura decisivă a venit atunci când doi membri ai familiei Bush, dinastia politică republicană care considera Texasul drept o rampă de lansare politică, l-au susținut deschis pe Talarico într-o mișcare care parcă i-a prefigurat soarta candidatului republican, Paxton.

În timpul mitingurilor sale electorale din ultimele săptămâni, Trump a făcut mai multe opriri în Texas pentru a-i consolida sprijinul prietenului său Paxton, dar și altor republicani.

În ciuda acestor eforturi, alegătorii au fost frustrați de costul ridicat al vieții, inclusiv de prețul benzinei, și au dat vina în mare parte pe politicile tarifare ale lui Trump și pe războiul din Iran.Mai mult, alegătorii hispanici care locuiesc de-a lungul graniței de sud a SUA au contestat, de asemenea, politicile de imigrație ale președintelui american.

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