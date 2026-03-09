Prima pagină » Știri externe » Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz

Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz

09 mart. 2026, 13:24, Știri externe
Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz

O tânără din Marea Britanie și-a schimbat radical viața pentru strânge economii. Ea are în prezent un salariu mediu și a declarat că obiectivul său este de a se pensiona mai devreme decât prevede legea din Regatul Unit.

Chiar dacă are un salariu lunar decent, Charlie Louise a reușit să strângă aproximativ 115.000 de euro (100.000 de lire sterline). Ea s-a gândit să posteze pe TikTok cum a reușit să economisească o sumă atât de mare de bani. Chiar dacă metoda de a strânge suma de bani pare una ieșită din comun, asta nu a dat-o înapoi din a își atinge scopul, relatează Cancan.

Cum a reușit o tânără să strângă 115.000 de euro

La doar 27 de ani, Charlie Louise a apelat la mai multe modalități de a strânge bani pentru a se pensiona la 40 de ani. Ea a spus adio meselor în oraș și susține că zi de zi mănâncă același fel de mâncare. Ea participă și la studii de piață și testează produse pentru că îi aduc mese gratis și chiar bani.

„Îmi pregătesc mereu prânzul pentru serviciu pentru a evita cumpărarea unor mese gata preparate, care sunt scumpe. Aproape în fiecare zi mănânc același prânz. Știu că este plictisitor, dar astfel nu se irosește nimic”, a spus aceasta.

Pe lângă mese, ea se răsfață foarte rar. Mersul la coafor a devenit aproape inexistent, iar hainele pe care le cumpără sunt destinate copiilor:

„Merg o dată pe an pentru balayage, care în mod normal costă aproximativ 189 de euro (165 de lire). Anul acesta am avut programare la o cursantă și m-a costat aproximativ 63 de euro (55 de lire), inclusiv bacșișul de 5 lire, a spus aceasta.

Prețurile pentru copii sunt de obicei mult mai mici decât pentru adulți. De exemplu, acești adidași i-am cumpărat cu aproximativ 40 de euro (35 de lire), în timp ce la raionul pentru adulți ar fi costat aproximativ 80 de euro (70 de lire)”, a mai adăugat tânăra.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă
13:42
Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă
FLASH NEWS Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. „Rusia a fost și va fi un partener de încredere al Republicii Islamice”
12:42
Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. „Rusia a fost și va fi un partener de încredere al Republicii Islamice”
CONTROVERSĂ Kremlinul a publicat accidental un moment cu Putin dintr-o înregistrare de Ziua Femeii. Scena nu ar fi trebuit să ajungă în presă niciodată și acum face înconjurul lumii
12:24
Kremlinul a publicat accidental un moment cu Putin dintr-o înregistrare de Ziua Femeii. Scena nu ar fi trebuit să ajungă în presă niciodată și acum face înconjurul lumii
ENERGIE Criza petrolului ia amploare. Statele G7 analizează o „eliberare coordonată” din rezervele strategice pentru a calma piețele energetice
11:54
Criza petrolului ia amploare. Statele G7 analizează o „eliberare coordonată” din rezervele strategice pentru a calma piețele energetice
FLASH NEWS Zelenski vrea să câștige puncte în fața lui Trump: Ucraina a trimis experți în drone pentru a proteja bazele SUA din Iordania. „Am reacționat imediat”
11:40
Zelenski vrea să câștige puncte în fața lui Trump: Ucraina a trimis experți în drone pentru a proteja bazele SUA din Iordania. „Am reacționat imediat”
SCANDAL Scandalul electoral ia amploare la Budapesta. Peter Magyar acuză Rusia de interferență în alegerile din Ungaria în favoarea lui Viktor Orban
11:40
Scandalul electoral ia amploare la Budapesta. Peter Magyar acuză Rusia de interferență în alegerile din Ungaria în favoarea lui Viktor Orban
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Bijuteriei” i-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Un exercițiu de 10 minute poate reduce depresia
REACȚIE Susținătorul lui Ilie Bolojan, revoltat de măsurile premierului: Adrian Papahagi se plânge că i s-a înjumătățit sporul de doctorat
14:10
Susținătorul lui Ilie Bolojan, revoltat de măsurile premierului: Adrian Papahagi se plânge că i s-a înjumătățit sporul de doctorat
SPORT Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său
13:55
Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său
ULTIMA ORĂ Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt
13:24
Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt
JUSTIȚIE Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic
13:19
Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic
ECONOMIE Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, avertizează: „De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”
13:08
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, avertizează: „De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”
APĂRARE Grindeanu cere explicaţii, în Coaliţie, despre programul SAFE. „Pe 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă”/„Înțeleg că trebuie să mergem să facem shopping”
12:59
Grindeanu cere explicaţii, în Coaliţie, despre programul SAFE. „Pe 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă”/„Înțeleg că trebuie să mergem să facem shopping”

Cele mai noi

Trimite acest link pe