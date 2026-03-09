Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz

O tânără din Marea Britanie și-a schimbat radical viața pentru strânge economii. Ea are în prezent un salariu mediu și a declarat că obiectivul său este de a se pensiona mai devreme decât prevede legea din Regatul Unit.

Chiar dacă are un salariu lunar decent, Charlie Louise a reușit să strângă aproximativ 115.000 de euro (100.000 de lire sterline). Ea s-a gândit să posteze pe TikTok cum a reușit să economisească o sumă atât de mare de bani. Chiar dacă metoda de a strânge suma de bani pare una ieșită din comun, asta nu a dat-o înapoi din a își atinge scopul, relatează Cancan.

Cum a reușit o tânără să strângă 115.000 de euro

La doar 27 de ani, Charlie Louise a apelat la mai multe modalități de a strânge bani pentru a se pensiona la 40 de ani. Ea a spus adio meselor în oraș și susține că zi de zi mănâncă același fel de mâncare. Ea participă și la studii de piață și testează produse pentru că îi aduc mese gratis și chiar bani.

„Îmi pregătesc mereu prânzul pentru serviciu pentru a evita cumpărarea unor mese gata preparate, care sunt scumpe. Aproape în fiecare zi mănânc același prânz. Știu că este plictisitor, dar astfel nu se irosește nimic”, a spus aceasta.

Pe lângă mese, ea se răsfață foarte rar. Mersul la coafor a devenit aproape inexistent, iar hainele pe care le cumpără sunt destinate copiilor:

„Merg o dată pe an pentru balayage, care în mod normal costă aproximativ 189 de euro (165 de lire). Anul acesta am avut programare la o cursantă și m-a costat aproximativ 63 de euro (55 de lire), inclusiv bacșișul de 5 lire, a spus aceasta.

Prețurile pentru copii sunt de obicei mult mai mici decât pentru adulți. De exemplu, acești adidași i-am cumpărat cu aproximativ 40 de euro (35 de lire), în timp ce la raionul pentru adulți ar fi costat aproximativ 80 de euro (70 de lire)”, a mai adăugat tânăra.

