Liderii europeni, discuții de urgență cu liderii din Orientul Mijlociu. Pe agenda discuțiilor a fost securitatea energetică și protecția europenilor

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au organizat luni o videoconferință cu liderii din Orientul Mijlociu pentru a aborda escaladarea militară din Iran și riscurile de extindere a conflictului în regiune.

Liderii europeni au vrut să obțină perspectiva directă a partenerilor regionali, inclusiv a liderilor din Consiliul de Cooperare al Golfului, privind impactul atacurilor și starea de securitate din regiune. Prin urmare, Ursula von der Leyen și António Costa au purtat discuții cu liderii Iordaniei, Kuweitului, Emiratelor Arabe Unite, Arabiei Saudite și Omanului pe marginea celor mai recente evoluții legate de războiul din Iran, inclusiv atacurile inacceptabile împotriva țărilor din regiune și impactul asupra securității energetice.

Potrivit comunicatului de presă emis după convorbirea acestor lideri, „Uniunea Europeană se arată ca un partener de încredere și de lungă durată pentru regiune în aceste momente dificile și este pregătită să contribuie în toate modurile posibile pentru a ajuta la dezescaladarea situației și a facilita revenirea la masa negocierilor”.

UE a fost consecventă, potrivit comunicatului, în ceea ce privește activitățile Teheranului și a solicitat în repetate rânduri să pună capăt programului nuclear și să limiteze programul de rachete balistice. Mai mult, Bruxelles-ul a condamnat represiunea și violența comisă de regim împotriva propriilor cetățeni.

Von der Leyen și António Costa și-au reafirmat cu această ocazie angajamentul față de stabilitatea regională și au cerut în același timp protejarea civililor și respectarea deplină a dreptului internațional. Liderii țărilor din Orient au discutat cu europenii și despre protejarea rutelor comerciale, în special după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, și gestionarea creșterii bruște a prețurilor la petrol.

Președinta von der Leyen și președintele Costa au reamintit importanța operațiunilor maritime defensive Aspides și Atalanta, care vizează protejarea căilor navigabile critice și prevenirea oricărei perturbări a lanțurilor de aprovizionare vitale.

Conform planurilor preliminare, António Costa urmează să viziteze Baku pe 11 martie pentru a se întâlni cu președintele Ilham Aliyev, pe fondul tensiunilor dintre Iran și Azerbaidjan. În contextul tensiunilor crescânde, coordonarea regională rămâne o prioritate pentru Uniunea Europeană, care se concentrează pe stabilitatea în Orientul Mijlociu.

Recomandările autorului: