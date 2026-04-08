Prima pagină » Știri externe » Anunț neașteptat din partea lui Donald Trump. SUA și Iran vor colabora în domeniul nuclear

Anunț neașteptat din partea lui Donald Trump. SUA și Iran vor colabora în domeniul nuclear

Anunț neașteptat din partea lui Donald Trump. SUA și Iran vor colabora în domeniul nuclear

Președintele american a precizat într-o postare pe Truth Social că Statele Unite sunt în mare parte de acord cu punctele armistițiului cu Iranul. În ceea ce privește programul nuclear al Teheranului, SUA vor colabora îndeaproape pentru îndepărtarea uraniului îmbogățit „îngropat sub dărâmături”.

Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, despre care am stabilit că a trecut printr-o schimbare de regim foarte productivă! Nu va exista îmbogățire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa și îndepărta tot „praful” nuclear îngropat adânc (bombardiere B-2). Acesta este acum și a fost sub supraveghere satelitară foarte strictă (Forța Spațială!). Nimic nu a fost atins de la data atacului. Discutăm și vom discuta cu Iranul despre ameliorarea tarifelor și a sancțiunilor. Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP

Trump susține că în Iran a avut loc o schimbare de regim „productive”, o afirmație majoră care sugerează că SUA consideră actuala conducere ca fiind un partener de dialog, spre deosebire de ostilitatea din trecut.

