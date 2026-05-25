Prima pagină » Social » Unde s-a refugiat bărbatul care i-a terorizat pe Andra și Cătălin Măruță. Este monitorizat cu brățară electronică

Unde s-a refugiat bărbatul care i-a terorizat pe Andra și Cătălin Măruță. Este monitorizat cu brățară electronică

Andrei Dumitrescu
Unde s-a refugiat bărbatul care i-a terorizat pe Andra și Cătălin Măruță. Este monitorizat cu brățară electronică
Galerie Foto 9
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Bărbatul pe care Cătălin Măruță l-a denunțat la Poliție după ce l-a acuzat de amenințări, atât la adresa lui, cât și a familiei sale, a plecat departe de orașul Voluntari. Chiar și așa, instanța a decis că individul trebuie monitorizat permanent, motiv pentru care i-a fost atașată de gleznă o brățară electronică.

Cătălin Măruță a mers, în 15 august 2025, la sediul Poliției Voluntari, unde a înregistrat o plângere împotriva unui bărbat care, în aceeași zi, l-ar fi abordat pe o stradă aflată în imediata vecinătate a casei sale.

La momentul respectiv, prezentatorul se afla împreună cu soția lui, cântăreața Andra, și șoferul lor, iar necunoscutul i-ar fi amenințat pe toți trei cu bătaia.

Ce a decis instanța

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că agresorul a fost identificat, ulterior, drept Marian Vătui, în vârstă de 56 de ani. Totodată, s-a stabilit că același Vătui îi amenințase pe soții Cătălin și Alexandra Irina Măruță și cu două luni înainte, pe rețelele de socializare.

Pe numele bărbatului de 56 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pentru cinci zile, iar dosarul a fost trimis mai departe către magistrații Judecătoriei Buftea. Instanța a  hotărât că, pe numele lui Marian Vătui, se impune emiterea unui ordin de protecție valabil un an, până la data de 21 august 2026. Persoanele protejate au fost soții Măruță, cei doi copii ai lor și părinții Andrei.

Hărțuitorul credea că este înger păzitor

Sursele citate au afirmat că, după decizia magistraților, Vătui s-a retras la 300 de kilometri depărtare de casa familiei Măruță, într-o localitate din județul Tulcea.

De atunci, acesta nu ar fi încălcat niciodată condițiile impuse de ordinul de protecție.

Andra și Cătălin Măruță

El este cercetat în continuare pentru infracțiunea de amenințare. Conform datelor depuse la dosar, cele mai multe amenințări fuseseră făcute online.

Faptele sale ar fi fost motivate de faptul că s-ar fi îndrăgostit subit și iremediabil de Andra. În acest sens, Vătui susținea, într-unul dintre mesajele video transmise online, că dragostea lui este voia lui Dumnezeu, care l-a transformat în îngerul păzitor al cântăreței.

Eu o iubesc pe Andra foarte mult și asta este doar voia lui Dumnezeu. Pentru că eu recunosc. Eu am o vârstă. Eu sunt mult mai mare decât Andra. Dar este voia lui Dumnezeu.

Mi-a dat această misiune să-i fiu înger păzitor. Deci ceea ce Dumnezeu a scris nimeni nu va putea șterge vreodată. Este fără voia mea. Pentru că eu nu mă ridic la nivelul lui Andra. Dar a fost voia lui Dumnezeu. Pentru că sunt îngerul ei păzitor! Amin!”, a explicat Marian Vătui.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Micul geniu al matematicii din România a cucerit lumea la vârsta de 11 ani. Povestea unui triplu campion mondial la aritmetică mentală
06:30
Micul geniu al matematicii din România a cucerit lumea la vârsta de 11 ani. Povestea unui triplu campion mondial la aritmetică mentală
VIDEO Jandarmeria mai demontează un Fake News legat de concertul lui Max Korzh. Ce imagini au început să circule pe rețelele de socializare
21:39
Jandarmeria mai demontează un Fake News legat de concertul lui Max Korzh. Ce imagini au început să circule pe rețelele de socializare
VIDEO Un puști de 14 ani a avut un teribil accident de bicicletă în Bistrița. Copilul, în stare critică, a fost ridicat cu troliul de un elicopter
21:00
Un puști de 14 ani a avut un teribil accident de bicicletă în Bistrița. Copilul, în stare critică, a fost ridicat cu troliul de un elicopter
TURISM Unde își petrec românii minivacanța de Rusalii. Specialist în turism: „Marea rămâne o atracție pentru această perioadă”. Ce alte destinații sunt favorite
06:00
Unde își petrec românii minivacanța de Rusalii. Specialist în turism: „Marea rămâne o atracție pentru această perioadă”. Ce alte destinații sunt favorite
EXCLUSIV Ce măsuri a luat, în secret, Poliția Română, după măcelul din Centrul Vechi, dintre motocicliști și fanii Max Korzh
05:00, 24 May 2026
Ce măsuri a luat, în secret, Poliția Română, după măcelul din Centrul Vechi, dintre motocicliști și fanii Max Korzh
DRAMĂ Doi băieței, abandonați de mamă pe marginea unui drum. Au fost găsiți plângând și fără acte asupra lor
12:16, 23 May 2026
Doi băieței, abandonați de mamă pe marginea unui drum. Au fost găsiți plângând și fără acte asupra lor
Mediafax
Crin Antonescu: ⁠Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL „lingea clanțe” la Cotroceni?
Digi24
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
Cancan.ro
Antena 1 l-a sancționat pe Gabi Tamaș pentru derapajele repetate. Adi Vasile a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Barajele abandonate care sufocă râurile României. Peste 600 de bariere inutile au fost demolate pe râurile Europei, în 2025
Mediafax
Un important lider european își taie salariul la jumătate
Click
Horoscop luni, 25 mai. Leii au parte de experiențe noi, iar Vărsătorii își asumă riscuri
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Ce se întâmplă doctore
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Peste 30.000 de animale au fost sacrificate pe o insulă grecească din cauza febrei aftoase
ACUZAȚII Doina Pană, noi acuzații privind otrăvirea cu mercur: „Numai tu ai putut să mă otrăvești”. Ce spune despre Schweighofer și mafia lemnului
07:43
Doina Pană, noi acuzații privind otrăvirea cu mercur: „Numai tu ai putut să mă otrăvești”. Ce spune despre Schweighofer și mafia lemnului
NEWS ALERT Tragedie în Buzău: un copil de 4 ani a murit după ce a fost atacat de un câine
07:35
Tragedie în Buzău: un copil de 4 ani a murit după ce a fost atacat de un câine
FLASH NEWS Incident grav la bordul avionului ministrului britanic al Apărării. Semnalul GPS al aeronavei, bruiat într-o țară NATO de la granița cu Rusia
07:25
Incident grav la bordul avionului ministrului britanic al Apărării. Semnalul GPS al aeronavei, bruiat într-o țară NATO de la granița cu Rusia
ACTUALITATE 25 Mai, calendarul zilei: Cillian Murphy împlinește 50 de ani. Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți
07:15
25 Mai, calendarul zilei: Cillian Murphy împlinește 50 de ani. Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți
De ce întârzie Nicușor Dan deblocarea crizei economice, amplificată de Bolojan. Economist: Să pună piciorul în prag/Suntem la Terapie intensivă și putem ajunge în groapa de salvare de la FMI
06:00
De ce întârzie Nicușor Dan deblocarea crizei economice, amplificată de Bolojan. Economist: Să pună piciorul în prag/Suntem la Terapie intensivă și putem ajunge în groapa de salvare de la FMI
VIDEO Crin Antonescu critică politica actuală a PNL: AUR extremist? Și eu pot să spun partidul extremist USR/A reduce istoria PNL la o luptă maniacală asupra PSD mi se pare păgubos
23:50
Crin Antonescu critică politica actuală a PNL: AUR extremist? Și eu pot să spun partidul extremist USR/A reduce istoria PNL la o luptă maniacală asupra PSD mi se pare păgubos

Cele mai noi

Trimite acest link pe