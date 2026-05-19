Bilanțul vizitei lui Trump în China: Președintele SUA și Xi Jinping vor o Coreea de Nord fără arme nucleare. Liderii pregătesc o nouă reuniune

Washingtonul a prezentat rezultatele oficiale ale vizitei lui Trump în China. Pe site-ul Casei Albe a fost publicat un comunicat oficial privind rezultatele discuțiilor dintre Trump și președintele Chinei, Xi Jinping. „Președintele Donald J. Trump a ajuns la un consens cu președintele Xi Jinping cu privire la o serie de probleme care vor consolida stabilitatea și încrederea întreprinderilor și consumatorilor din toată lumea”, se spune în declarație.

În special, se menționează că liderii „au convenit că Statele Unite și China ar trebui să construiască relații constructive de stabilitate strategică, bazate pe echitate și reciprocitate”.

S-a menționat că Xi Jinping va face o vizită în SUA în această toamnă și că „ambele țări se vor sprijini reciproc în calitate de gazde ale summiturilor G20 și APEC”.

De asemenea, documentul menționează că „ambii lideri au convenit că Iran nu poate deține arme nucleare, au solicitat reluarea activității Strâmtorii Ormuz și au căzut de acord că nicio țară sau organizație nu ar trebui să aibă dreptul să impună tarife”.

De asemenea, conform documentului, Trump și Xi „au confirmat obiectivul lor comun de a denucleariza Coreea de Nord”.

În ceea ce privește relațiile economice, s-a anunțat crearea a două noi organisme interguvernamentale: o cameră de comerț și un consiliu pentru investiții:

Camera de comerț va permite guvernului Statelor Unite și guvernului Chinei să reglementeze comerțul bilateral cu bunuri care nu reprezintă o amenințare gravă pentru economie. Consiliul pentru investiții va oferi o platformă pentru discuții interguvernamentale privind investițiile.

Sunt enumerate și acordurile privind comerțul internațional: astfel, se anunță că Beijingul „va lua în considerare temerile Statelor Unite cu privire la deficitul din lanțul de aprovizionare cu elemente rare și alte minerale critice, inclusiv itriu, scandiu, neodim și indiu”. În plus, Casa Albă a reamintit că Beijingul „a aprobat achiziția inițială de 200 de avioane Boeing americane pentru companiile aeriene chineze” și că, în 2026, 2027 și 2028, China va cumpăra produse agricole americane „în valoare de cel puțin 17 miliarde de dolari pe an”. De asemenea, China a acceptat să elimine toate restricțiile privind importul de carne de vită și pui americană.

