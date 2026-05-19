Financial Times: Xi Jinping i-ar fi spus lui Trump că Putin ar putea ajunge să regrete invazia Ucrainei

Liderul chinez Xi Jinping i-ar fi transmis președintelui Donald Trump, la summitul de la Beijing, că Vladimir Putin ar putea ajunge să regrete invazia Ucrainei, potrivit unor surse citate de Financial Times. Discuțiile au inclus și subiectul Curții Penale Internaționale.

O declarație atribuită liderului chinez Xi Jinping provoacă agitație diplomatică pe scena internațională, după ce Financial Times a relatat că președintele Chinei i-ar fi spus președintelui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea ajunge „să regrete” invazia militară din Ucraina.

Potrivit publicației britanice, afirmația ar fi fost făcută în timpul summitului desfășurat săptămâna trecută la Beijing, în cadrul unor discuții ample despre războiul din Ucraina și echilibrul geopolitic global.

Mai multe surse familiarizate cu întâlnirea au declarat pentru Financial Times că observațiile lui Xi au reprezentat una dintre cele mai directe evaluări făcute până acum de liderul chinez la adresa războiului lansat de Rusia în februarie 2022.

Xi Jinping, mai direct decât în trecut despre războiul Rusiei

Financial Times notează că Xi Jinping a discutat anterior despre conflictul din Ucraina atât cu Donald Trump, cât și cu Joe Biden, însă fără a formula în mod explicit o evaluare privind Vladimir Putin.

O sursă apropiată discuțiilor dintre Xi și Joe Biden a declarat că liderul chinez a avut conversații „sincere și directe” despre Rusia și Ucraina, însă fără să sugereze că Putin ar fi făcut o greșeală strategică.

Comentariile atribuite acum liderului de la Beijing vin într-un moment sensibil pentru Kremlin, pe fondul dificultăților militare și economice generate de războiul din Ucraina. Rusia continuă să înregistreze pierderi importante pe front, în timp ce economia rusă este afectată de sancțiuni și de costurile uriașe ale conflictului.

În paralel, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii și obiectivelor militare din interiorul Rusiei.

Donald Trump ar fi propus o alianță împotriva Curții Penale Internaționale

Potrivit Financial Times, discuțiile dintre Xi Jinping și președintele Donald Trump au inclus și subiectul Curții Penale Internaționale. Publicația susține că liderul american ar fi sugerat ca Statele Unite, China și Rusia să coopereze împotriva CPI, considerând că interesele celor trei puteri sunt similare în raport cu instanța internațională.

Administrația Trump a criticat în repetate rânduri Curtea Penală Internațională, acuzând instituția de politizare și depășirea competențelor sale judiciare. Comunicatul oficial publicat de administrația Trump după summitul de la Beijing nu a făcut însă nicio referire la aceste discuții sau la comentariile despre Vladimir Putin.

Între timp, liderul rus a ajuns marți în China pentru un nou summit cu Xi Jinping, la doar câteva zile după vizita președintelui Donald Trump la Beijing.

Relația dintre Moscova și Beijing s-a consolidat puternic în ultimii ani, mai ales după anunțarea parteneriatului „fără limite” dintre Vladimir Putin și Xi Jinping, cu puțin timp înainte de invazia Rusiei în Ucraina.

